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    Тарасов – о паузе в карьере: «На данном этапе я выбираю семью»

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал свое решение приостановить профессиональную карьеру.

    «Друзья, наступил непростой день для меня. Я принял решение приостановить профессиональную карьеру.

    Принял это решение в связи с тем, что мы ждем появления моего четвертого ребенка. Думаю, будет правильно, если я стану больше времени проводить с женой. Будем вместе ждать этого момента.

    Если на данном этапе правильно расставлять приоритеты, я выбираю семью. Что будет дальше, пока не знаю. Надо немного подумать, взять паузу», – сказал 34-летний футболист.

    • Тарасов большую часть карьеры провел в «Локомотиве» (2010-2019).
    • Затем хавбек выступал за «Рубин», в «Велес» перешел в июле этого года.
    • В текущем сезоне он забил 1 гол в 9 матчах.

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    Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

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