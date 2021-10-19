Тарасов – о паузе в карьере: «На данном этапе я выбираю семью»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал свое решение приостановить профессиональную карьеру.

«Друзья, наступил непростой день для меня. Я принял решение приостановить профессиональную карьеру.

Принял это решение в связи с тем, что мы ждем появления моего четвертого ребенка. Думаю, будет правильно, если я стану больше времени проводить с женой. Будем вместе ждать этого момента.

Если на данном этапе правильно расставлять приоритеты, я выбираю семью. Что будет дальше, пока не знаю. Надо немного подумать, взять паузу», – сказал 34-летний футболист.