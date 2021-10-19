Тарасов – о паузе в карьере: «На данном этапе я выбираю семью»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал свое решение приостановить профессиональную карьеру.
«Друзья, наступил непростой день для меня. Я принял решение приостановить профессиональную карьеру.
Принял это решение в связи с тем, что мы ждем появления моего четвертого ребенка. Думаю, будет правильно, если я стану больше времени проводить с женой. Будем вместе ждать этого момента.
Если на данном этапе правильно расставлять приоритеты, я выбираю семью. Что будет дальше, пока не знаю. Надо немного подумать, взять паузу», – сказал 34-летний футболист.
- Тарасов большую часть карьеры провел в «Локомотиве» (2010-2019).
- Затем хавбек выступал за «Рубин», в «Велес» перешел в июле этого года.
- В текущем сезоне он забил 1 гол в 9 матчах.
Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова