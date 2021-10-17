Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Трибуна с фанатами «Витесса» обвалилась, когда они праздновали победу над НЕКом

    На домашнем стадионе нидерландского НЕКа обвалилась трибуна. Это случилось по окончании матча девятого тура Эредивизие против «Витесса» (0:1).

    Приезжие фанаты праздновали победу, и трибуна не выдержала. Пострадавших нет.

    • Единственный гол «Витесс» забил на 16-й минуте.
    • Арнемцы идут в таблице на 6-м месте.
    • В 2019 году их тренировал Леонид Слуцкий.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер ESPN FC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:40
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2001

      Радио1000шумеров 31 минуту назад

      Разворовали при строительстве. Преступный режим короля Виллем-Александра привлечь к трибуналу в Гааге.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1321

      Parham 52 минуты назад

      Слава Богу -не так трагично!!

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90308
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67848
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru