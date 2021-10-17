Разворовали при строительстве. Преступный режим короля Виллем-Александра привлечь к трибуналу в Гааге.
На домашнем стадионе нидерландского НЕКа обвалилась трибуна. Это случилось по окончании матча девятого тура Эредивизие против «Витесса» (0:1).
Приезжие фанаты праздновали победу, и трибуна не выдержала. Пострадавших нет.
- Единственный гол «Витесс» забил на 16-й минуте.
- Арнемцы идут в таблице на 6-м месте.
- В 2019 году их тренировал Леонид Слуцкий.
A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today.Thankfully there were no reported injuries pic.twitter.com/kYXJh2UBsP— ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2021