Трибуна с фанатами «Витесса» обвалилась, когда они праздновали победу над НЕКом

На домашнем стадионе нидерландского НЕКа обвалилась трибуна. Это случилось по окончании матча девятого тура Эредивизие против «Витесса» (0:1).

Приезжие фанаты праздновали победу, и трибуна не выдержала. Пострадавших нет.

A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today.Thankfully there were no reported injuries pic.twitter.com/kYXJh2UBsP