Трибуна с фанатами «Витесса» обвалилась, когда они праздновали победу над НЕКом

На домашнем стадионе нидерландского НЕКа обвалилась трибуна. Это случилось по окончании матча девятого тура Эредивизие против «Витесса» (0:1).

Приезжие фанаты праздновали победу, и трибуна не выдержала. Пострадавших нет.

Единственный гол «Витесс» забил на 16-й минуте.

Арнемцы идут в таблице на 6-м месте.

В 2019 году их тренировал Леонид Слуцкий.