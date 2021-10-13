У Дивеева выявлено повреждение мышцы таза

Стал известен характер травмы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, которую он получил в матче отбора ЧМ-2022 Словения – Россия (1:2).

«По данным проведенного обследования у Игоря Дивеева, получившего травму в матче сборной России против Словении, диагностировано повреждение средней тяжести одной из мышц таза.

В настоящее время начато консервативное лечение, ориентировочные сроки которого будут определены после оценки динамики стартовой терапии через несколько дней», – сообщила пресс-служба клуба.