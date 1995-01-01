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    У Дивеева выявлено повреждение мышцы таза

    Стал известен характер травмы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, которую он получил в матче отбора ЧМ-2022 СловенияРоссия (1:2).

    «По данным проведенного обследования у Игоря Дивеева, получившего травму в матче сборной России против Словении, диагностировано повреждение средней тяжести одной из мышц таза.

    В настоящее время начато консервативное лечение, ориентировочные сроки которого будут определены после оценки динамики стартовой терапии через несколько дней», – сообщила пресс-служба клуба.

    • В этом сезоне Дивеев провел 10 матчей за ЦСКА, забил 1 гол.
    • Защитник отметился голом в матче со Словенией.
    • После этого уфимские болельщики создали петицию о переименовании родной улицы Дивеева в его честь.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      d с 21 минуту назад

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      Рейтинг: +2123

      river31 1 час назад

      Давай Гарик, здоровье поправляй!!! Надеемся, что не очень серьезная трава. Ты нужен команде и сборной. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Остальное купить можно.

      0
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      Рейтинг: +106

      Slavan62 1 час назад

      Обидно. Быстрейшего восстановления

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