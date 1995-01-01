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    Уфимские болельщики создали петицию о переименовании родной улицы Дивеева в его честь

    Уфимские болельщики создали петицию с просьбой переименовать родную улицу защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева в его честь после гола в ворота сборной Словении (2:1).

    «11 октября 2021 года произошло историческое событие: в матче квалификации на ЧМ-2022 воспитанник уфимского футбола Игорь Дивеев в составе национальной сборной России забил гол в ворота сборной Словении. Матч проходил в Мариборе и завершился победой России – 2:1.

    Этот гол стал первым забитым нашим земляком на таком высоком уровне за более чем столетнюю историю уфимского и башкирского футбола.

    В связи с этим просим вас рассмотреть вопрос о переименовании улицы, на которой он вырос, в честь защитника сборной России, участника чемпионата Европы по футболу Игоря Дивеева», – говорится в обращении.

    На данный момент под обращением подписались больше 100 человек.

    • Дивеев – воспитанник «Уфы».
    • В ноябре 2020 года он дебютировал за сборную России.
    • В этом сезоне Дивеев провел 10 матчей за ЦСКА, забил 1 гол.

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    Источник: Change.org

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10191

      Cleaner 29 минут назад

      С дуба что ли рухнули Уфимские болельщики???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3542

      FENIX-SL 49 минут назад

      ну а почему бы нет
      наверняка она называется в честь Ленина как обычно
      разнообразие не помешает

      0
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      ...
      Рейтинг: +10191

      Cleaner > FENIX-SL 28 минут назад

      Нет потому, что Дивеев - НИКТО! Ногомячист из сборной пятого десятка рейтинга!

      0
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      Рейтинг: +966

      kosmonaft 52 минуты назад

      дебилы что ли что он такого сотварил он тупой игрок без мысли без идеи главное мяч пнуть и всё посмотрите все его матчи за

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7710

      Fusballer 1 час назад

      Нахрена?! Что он сделал особого? Пусть в финале чемпионата мира забьёт. Ну или хотя бы доберётся туда. Я фигею от всего этого!

      2
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      Рейтинг: +3542

      FENIX-SL > Fusballer 48 минут назад

      ты так говоришь потому что ни один коренной москвич сейчас в футболе ничего вообще не сделал
      пусть люди радуются
      патриоты вы хреновы, лишь бы желчь свою выплеснуть

      0
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      Рейтинг: +7710

      Fusballer > FENIX-SL 48 минут назад

      Сам ты патриот хренов. Иди отсюда, петушок, и болей за свой реал.

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