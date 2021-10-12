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  • Уфимские болельщики создали петицию о переименовании родной улицы Дивеева в его честь

Уфимские болельщики создали петицию о переименовании родной улицы Дивеева в его честь

12 октября 2021, 22:23
28

Уфимские болельщики создали петицию с просьбой переименовать родную улицу защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева в его честь после гола в ворота сборной Словении (2:1).

«11 октября 2021 года произошло историческое событие: в матче квалификации на ЧМ-2022 воспитанник уфимского футбола Игорь Дивеев в составе национальной сборной России забил гол в ворота сборной Словении. Матч проходил в Мариборе и завершился победой России – 2:1.

Этот гол стал первым забитым нашим земляком на таком высоком уровне за более чем столетнюю историю уфимского и башкирского футбола.

В связи с этим просим вас рассмотреть вопрос о переименовании улицы, на которой он вырос, в честь защитника сборной России, участника чемпионата Европы по футболу Игоря Дивеева», – говорится в обращении.

На данный момент под обращением подписались больше 100 человек.

  • Дивеев – воспитанник «Уфы».
  • В ноябре 2020 года он дебютировал за сборную России.
  • В этом сезоне Дивеев провел 10 матчей за ЦСКА, забил 1 гол.

Источник: Change.org
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Дивеев Игорь
Комментарии (28)
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Fusballer
1634067545
Нахрена?! Что он сделал особого? Пусть в финале чемпионата мира забьёт. Ну или хотя бы доберётся туда. Я фигею от всего этого!
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Ловкий Бубен
1634072947
В честь Дзюбы улицу ! В честь Дзюбы!
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Spirit_78
1634075193
Учитывая то, насколько быстро плебс забывает былые заслуги, после какого-нибудь привоза Дивеева в архиважном для сборной матче те же люди его и проклянут.
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ab15488
1634091561
А хоть один из этих долбоящеров задумывался во сколько это встанет городу и, самое главное, людям, которые проживают на этой улице? Как минимум это всем менять прописку в паспорте, куча правок в кадастровых документах и т.д. и т.п.
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Форвард 79
1634095090
А что он такого грандиозного сделал? Спас людей из горящего дома, накрыл собой гранату, совершил великое изобретение, написал тысячи книг, поэм? Он просто довольнотаки средне выполняет свои функциональные обязаности. Я понимаю еслиб он забил победный гол в финале ЧМ,ЧЕ,ЛЧ, а то с таким подходом пол Российских улиц переименовать можно (нога Акинфеева, спина Чернова, усы Черчесова, рука Дзюбы наконец) :)))
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Чехов на Садовой
1634106398
Лучше бы они беляши кушали, а то петиции пишут, писатели.
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Plyash
1634107590
Уфимцы "палёнки" всем коллективом нализались,не иначе.Ещё бюст поставьте ему при школе,где он обитал.Герой сиюминутный,блин...
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Из Твери Леха
1634108929
А как прошлая улица называлась? Если в честь какого-нибудь террориста-бомбиста, то можно.
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Антибиотик
1634110098
Ну, если улица сейчас называется какая-нибудь "Виноградная", то почему бы и нет. А если в честь другого заслуженного человека, то это просто глупость.
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OOOVVV.
1634115911
Глупость несусветная и только.
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