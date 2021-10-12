Уфимские болельщики создали петицию о переименовании родной улицы Дивеева в его честь

Уфимские болельщики создали петицию с просьбой переименовать родную улицу защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева в его честь после гола в ворота сборной Словении (2:1).

«11 октября 2021 года произошло историческое событие: в матче квалификации на ЧМ-2022 воспитанник уфимского футбола Игорь Дивеев в составе национальной сборной России забил гол в ворота сборной Словении. Матч проходил в Мариборе и завершился победой России – 2:1.

Этот гол стал первым забитым нашим земляком на таком высоком уровне за более чем столетнюю историю уфимского и башкирского футбола.

В связи с этим просим вас рассмотреть вопрос о переименовании улицы, на которой он вырос, в честь защитника сборной России, участника чемпионата Европы по футболу Игоря Дивеева», – говорится в обращении.

На данный момент под обращением подписались больше 100 человек.