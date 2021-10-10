Локателли, Пеллегрини, Кьеза – в основе Италии на матч с Бельгией; Вертонген, Витсель, Батшуайи выйдут у бельгийцев

Стали известны стартовые составы команд на матч за третье место Лиги наций между сборными Италии и Бельгии.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Ачерби, Бастони, Эмерсон, Барелла, Локателли, Пеллегрини, Берарди, Распадори, Кьеза.

Запасные: Сиригу, Мерет, Кьеллини, Верратти, Жоржиньо, Инсинье, Димарко, Кристанте, Кин, Бернардески.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Фертонген, Кастань, Витсель, Тилеманс, Салемакерс, Ванакен, Батшуайи, Карраско.

Запасные: Миньоле, Кастелс, Боята, Де Брейне, Лукебакио, Теате, Де Кетеларе, Дендонкер, Троссард.

Матч начнется в 16:00 по Москве.