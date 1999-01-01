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    Локателли, Пеллегрини, Кьеза – в основе Италии на матч с Бельгией; Вертонген, Витсель, Батшуайи выйдут у бельгийцев

    Стали известны стартовые составы команд на матч за третье место Лиги наций между сборными Италии и Бельгии.

    Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Ачерби, Бастони, Эмерсон, Барелла, Локателли, Пеллегрини, Берарди, Распадори, Кьеза.

    Запасные: Сиригу, Мерет, Кьеллини, Верратти, Жоржиньо, Инсинье, Димарко, Кристанте, Кин, Бернардески.

    Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Фертонген, Кастань, Витсель, Тилеманс, Салемакерс, Ванакен, Батшуайи, Карраско.

    Запасные: Миньоле, Кастелс, Боята, Де Брейне, Лукебакио, Теате, Де Кетеларе, Дендонкер, Троссард.

    Матч начнется в 16:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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