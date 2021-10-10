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Италия - Бельгия
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Материалы
10 октября 2021
21:30
Бельгия впервые с 2010 года проиграла в двух матчах подряд
7
18:30
У Манчини 30 побед с Италией в 44 матчах. Это рекорд сборной
1
15:27
Локателли, Пеллегрини, Кьеза – в основе Италии на матч с Бельгией; Вертонген, Витсель, Батшуайи выйдут у бельгийцев
1
9 октября 2021
19:12
Лукаку не сыграет с Италией
3
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Расписание матчей
Италия - Бельгия
Италия - Бельгия
10.10.2021, Воскресенье, 16:00 мск
Турин, стадион
Альянц Стадиум
Трансляция:
Матч! Футбол 1
Лига наций, Матч за 3-е место
Италия
-
Бельгия
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Протокол
История игр
Комментарии (1)
Чемпионат Европы 2020
Групповой этап, 1/4 финала
2 июля, пятница
22:00
Бельгия
1:2
Италия
Чемпионат Европы 2016, группа E
1 тур
13 июня, понедельник
22:00
Бельгия
0:2
Италия
Товарищеские матчи. Сборные 2015
13 ноября, пятница
22:45
Бельгия
3:1
Италия
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
30 мая, пятница
22:55
Италия
3:1
Бельгия
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Рейтинг:
+18611
ilichkadr
10 октября 2021, 17:41
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Здесь всё понятно. Италия победу не упустит.
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