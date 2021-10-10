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Материалы

Италия - Бельгия

10.10.2021, Воскресенье, 16:00 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига наций, Матч за 3-е место Италия - Бельгия
Чемпионат Европы 2020
Групповой этап, 1/4 финала
2 июля, пятница 22:00 Бельгия 1:2 Италия
Чемпионат Европы 2016, группа E
1 тур
13 июня, понедельник 22:00 Бельгия 0:2 Италия
Товарищеские матчи. Сборные 2015

13 ноября, пятница 22:45 Бельгия 3:1 Италия
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
30 мая, пятница 22:55 Италия 3:1 Бельгия
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    Рейтинг: +18611

    ilichkadr 10 октября 2021, 17:41

    Здесь всё понятно. Италия победу не упустит.

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