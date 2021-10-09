Орлов: «Россия сейчас в подвале европейского футбола. Почему мы обязаны обыгрывать словаков?»

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал исход игры седьмого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Словакии.

«Люди пишут, что это отскок года? Ну и что? Давайте реально смотреть на вещи. Таково положение в нашем футболе. А чего вы хотели?

Мы сейчас где-то в подвале европейского футбола. Почему мы обязаны во что бы то ни стало обыгрывать словаков? Все постепенно должно развиваться.

Сегодня сделали шажок вперед. Только так и можно обрастать мясом молодым, еще неопытным ребятам», – сказал Орлов.