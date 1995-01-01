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    Орлов: «Россия сейчас в подвале европейского футбола. Почему мы обязаны обыгрывать словаков?»

    Журналист Геннадий Орлов прокомментировал исход игры седьмого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Словакии.

    «Люди пишут, что это отскок года? Ну и что? Давайте реально смотреть на вещи. Таково положение в нашем футболе. А чего вы хотели?

    Мы сейчас где-то в подвале европейского футбола. Почему мы обязаны во что бы то ни стало обыгрывать словаков? Все постепенно должно развиваться.

    Сегодня сделали шажок вперед. Только так и можно обрастать мясом молодым, еще неопытным ребятам», – сказал Орлов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:50
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1552

      Decorhome 47 минут назад

      Орел! Все верно сказал

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      Рейтинг: +3327

      raritet 1 час назад

      Самое приятное из всего этого- появились на поле новые лица. Какие есть. Других нет. Но и то уже какой-то сдвиг. Нужно учитывать что " колхозники" играют в известных европейских клубах. Вчера на поле российских футболистов такого уровня не было. И что вы хотите , чтобы они играли на равных с Гамшиками?

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      Рейтинг: +4399

      TOMSON 1 час назад

      Ну подвал за 1 место в группе отбора не борется, но направление мысли правильное. А если учитывать травмы, то становится совсем непонятно пренебрежение к данной победе.

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      Рейтинг: +1318

      Олег1204 1 час назад

      Я конечно понимаю что пукан взорвется у многих, но Гена прав. И вообще сейчас любой кто говорит что все хорошо, надо только потерпеть это враг.

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