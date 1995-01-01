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    Хачатурянц – о победе России над Словакией: «Впечатление прекрасное. Нам помогла удача и хорошая игра Сафонова»

    Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал результат матча седьмого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Словакии.

    «Впечатление прекрасное – есть и результат в виде трех очков. Я думаю, что есть объективные причины, почему не смогли хорошо сыграть, имею в виду травмы, и не пошла игра.

    Мне кажется, что очень здорово провeл все замены Карпин. Он убрал тех, у кого не пошла игра, и считаю, что это сильная работа тренера.

    Нам помогла удача и хорошая игра Сафонова«, – сказал Хачатурянц.

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    Источник: «Чемпионат»

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