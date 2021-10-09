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  • Хачатурянц – о победе России над Словакией: «Впечатление прекрасное. Нам помогла удача и хорошая игра Сафонова»

Хачатурянц – о победе России над Словакией: «Впечатление прекрасное. Нам помогла удача и хорошая игра Сафонова»

9 октября 2021, 11:46
7

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал результат матча седьмого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Словакии.

«Впечатление прекрасное – есть и результат в виде трех очков. Я думаю, что есть объективные причины, почему не смогли хорошо сыграть, имею в виду травмы, и не пошла игра.

Мне кажется, что очень здорово провeл все замены Карпин. Он убрал тех, у кого не пошла игра, и считаю, что это сильная работа тренера.

Нам помогла удача и хорошая игра Сафонова«, – сказал Хачатурянц.

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Словакия Хачатурянц Ашот
Комментарии (7)
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Боцман59rus
1633774226
_ шедеврально))) Гениальная презентация будущего президента, человек сразу, на берегу, показал, что нам стоит от него ждать>)))
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Decorhome
1633774486
Игра просто не куда
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mikatv
1633775021
Ещё один холуй уселся на тёплое место.
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Князев
1633775024
Очень вдумчивый тренер. Можно сказать, что Валерий Георгиевич своим контролем над игрой и разумными действиями привёл команду к победе. Для руководства РПЛ резкое замечание, не следует руководствоваться разнообразием городов для удовлетворения зрительского интереса. Это популизм.Нужно что бы сборная команда играла на одном и том же поле, привыкало к нему. Необходимо содержать это поле в идеальном состоянии. Во многом привычная обстановка на стадионе помогает игрокам чувствовать себя лучше. Доброжелательной публики на стадионе не достаточно для успеха. Игра в Казани показала, что преимущества своего поля не было, практически игра проходила на нейтральном поле.
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Дедуктор
1633784443
Откуда этого "-янца" выкопали? Он же неадекват. Полный.
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vladimir-7
1633788386
Хачатурянц, тебе и Дюкову, если серьёзно, надо немедленно начинать искать нормального главного тренера в сборную, а не радоваться трем очкам, подаренным соперником, в следующей игре, такого может и не быть, командной игры-то нет и она не просматривается.
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