Хачатурянц – о победе России над Словакией: «Впечатление прекрасное. Нам помогла удача и хорошая игра Сафонова»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал результат матча седьмого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Словакии.
«Впечатление прекрасное – есть и результат в виде трех очков. Я думаю, что есть объективные причины, почему не смогли хорошо сыграть, имею в виду травмы, и не пошла игра.
Мне кажется, что очень здорово провeл все замены Карпин. Он убрал тех, у кого не пошла игра, и считаю, что это сильная работа тренера.
Нам помогла удача и хорошая игра Сафонова«, – сказал Хачатурянц.
- Россия победила Словакию со счетом 1:0.
- Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра.
Источник: «Чемпионат»