Хачатурянц – о победе России над Словакией: «Впечатление прекрасное. Нам помогла удача и хорошая игра Сафонова»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал результат матча седьмого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Словакии.

«Впечатление прекрасное – есть и результат в виде трех очков. Я думаю, что есть объективные причины, почему не смогли хорошо сыграть, имею в виду травмы, и не пошла игра.

Мне кажется, что очень здорово провeл все замены Карпин. Он убрал тех, у кого не пошла игра, и считаю, что это сильная работа тренера.

Нам помогла удача и хорошая игра Сафонова«, – сказал Хачатурянц.