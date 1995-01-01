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    Карпин – о победе над Словакией: «Можно назвать удачей, можно – мастерством вратаря и защиты»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что команда не пропустила ни одного гола в четырех матчах после его назначения, несмотря на обилие моментов у соперников, в частности, во вчерашнем матче отбора ЧМ-2022 против Словакии.

    «Нельзя все четыре игры ровнять под одну гребенку. Сегодняшний итог можно назвать удачей, можно мастерством вратаря и защиты.

    Удача присутствует в футболе, но ее нужно заслужить. Сегодня показали себя одной командой, и удача повернулась лицом», – сказал Карпин.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +25368

      silver29 32 минуты назад

      чего мусорные лимитчики культурной столицы так ноют ? Команда на пути становления, ваш лысый с дрочером сейчас бы прокакали и этот матч, с Мальтой в ничейку сгоняли, а вы бы радовались, что гнилой шлюба в хорошей форме, но у сборной нет очков. Все нормально, за два матча команду не создают.

      2
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      Рейтинг: +5151

      Давид59 43 минуты назад

      Команда билась. Это так. Сафонов тащил. Джикию надо проверить, не ставил ли он ставку на 1:1.

      0
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      Рейтинг: +58

      33! 46 минут назад

      Все такие недовольные)) Неужели кто-то рассчитывал, что у нашей сборной за два дня волшебным образом игра появится? Надежда только на одно и была: везение, везение и ещё раз везение. Оно и случилось. Ну а словакам вернулась ответка: они почти всегда именно в таком стиле свои игры и выигрывали - ни шатко, ни валко, потом стандарт, отскок, гол. Вчера словаки были неплохи, пока старички у них не подсели физически, а потом вышел молодняк - такие же бездари, как у нас

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      Рейтинг: +892

      Taps 46 минут назад

      Жалкая убогая игра.
      Как ни тасуй состав, толку в ближайшие годы не будет.

      0
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      Рейтинг: +75

      Наш 58 минут назад

      Я не понял, эти игруны что-то могут, кроме как вынести мяч из штрафной.

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      Рейтинг: +131

      Scorp 63 1 час назад

      Всё это до поры, до времени... Неплохо сыграли в защите и вратарь помог(не б/везения, конечно), но б/нападения этой сборной ловить нехера! Физподготовку вообще не хочу обсуждать!!!

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      Рейтинг: +10545

      NewLife 1 час назад

      Состав моложе, но качество игры мало чем отличается от команды усатого, а уж хвастаться, что пока не пропустили неразумно, если учесть. с кем играли. Но я бы Валеру, которого считаю неважным тренером, не ругал - это уровень нашего футбола и результат политики РФС за последние годы.

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      Рейтинг: +10070

      Cleaner 1 час назад

      А я вот вчера наблюдал сборище кривоногих зажравшихся звездунов. Которые сдохли к 20-ой минуте первого тайма потому, что НЕ ТРЕНИРУЮТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...

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      Рейтинг: +1013

      tushkanlz 1 час назад

      Точнее будет назвать невезением сборной Словакии.

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      Рейтинг: +842

      SuperNils 1 час назад

      После таких вот позорных побед принято говорить "три очка не пахнут".

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      Рейтинг: +10070

      Cleaner > SuperNils 1 час назад

      Они ВОНЯЮТ на всю Европу...(

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