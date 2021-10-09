Карпин – о победе над Словакией: «Можно назвать удачей, можно – мастерством вратаря и защиты»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что команда не пропустила ни одного гола в четырех матчах после его назначения, несмотря на обилие моментов у соперников, в частности, во вчерашнем матче отбора ЧМ-2022 против Словакии.

«Нельзя все четыре игры ровнять под одну гребенку. Сегодняшний итог можно назвать удачей, можно мастерством вратаря и защиты.

Удача присутствует в футболе, но ее нужно заслужить. Сегодня показали себя одной командой, и удача повернулась лицом», – сказал Карпин.