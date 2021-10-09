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  • Карпин – о победе над Словакией: «Можно назвать удачей, можно – мастерством вратаря и защиты»

Карпин – о победе над Словакией: «Можно назвать удачей, можно – мастерством вратаря и защиты»

9 октября 2021, 09:37
13

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что команда не пропустила ни одного гола в четырех матчах после его назначения, несмотря на обилие моментов у соперников, в частности, во вчерашнем матче отбора ЧМ-2022 против Словакии.

«Нельзя все четыре игры ровнять под одну гребенку. Сегодняшний итог можно назвать удачей, можно мастерством вратаря и защиты.

Удача присутствует в футболе, но ее нужно заслужить. Сегодня показали себя одной командой, и удача повернулась лицом», – сказал Карпин.

Источник: Официальный сайт РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Словакия Карпин Валерий
Комментарии (13)
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seth343
1633764411
Я даже не знаю, как это можно назвать.
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Вомбат
1633764631
По самоотдаче к игрокам претензий нет. Но если взять случайный набор россиян из любых команд РПЛ или ФНЛ, то при таком же сумасшедшем настрое, они сыграли бы не хуже. Качество игры сборной России было вполне на уровне Кипра, Мальты или Андорры.
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tushkanlz
1633765597
Точнее будет назвать невезением сборной Словакии.
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NewLife
1633766563
Состав моложе, но качество игры мало чем отличается от команды усатого, а уж хвастаться, что пока не пропустили неразумно, если учесть. с кем играли. Но я бы Валеру, которого считаю неважным тренером, не ругал - это уровень нашего футбола и результат политики РФС за последние годы.
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Наш
1633767547
Я не понял, эти игруны что-то могут, кроме как вынести мяч из штрафной.
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Taps
1633768250
Жалкая убогая игра. Как ни тасуй состав, толку в ближайшие годы не будет.
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33!
1633768283
Все такие недовольные)) Неужели кто-то рассчитывал, что у нашей сборной за два дня волшебным образом игра появится? Надежда только на одно и была: везение, везение и ещё раз везение. Оно и случилось. Ну а словакам вернулась ответка: они почти всегда именно в таком стиле свои игры и выигрывали - ни шатко, ни валко, потом стандарт, отскок, гол. Вчера словаки были неплохи, пока старички у них не подсели физически, а потом вышел молодняк - такие же бездари, как у нас
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BarStep
1633772365
Шутка УЕФА в адрес сб. Словакии.. "Когда владел мячом 70 процентов времени и проиграл всухую" Ржёт над нашей победой даж учредитель данного действа.. А мне совсем не смешно.. Грустно как-то от таких побед..
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Из Твери Леха
1633773695
Уже можно сказать, что с большой долей вероятности мы вторые. В худшем случае 3 очка (Кипр немотивированный обыграем), у Словении в худшем для нас случае 9 очков. В итоге у обоих 19, но я надеюсь, что там разница забитых/пропущенных в приоритете, а она у нас лучше должна быть. На первое место с такой игрой и потерями шансов нет.
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mamba9090909
1633773765
В УЕФА посмеялись над Словакией после победы сборной России.
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