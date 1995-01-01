Карпин – о победе над Словакией: «Можно назвать удачей, можно – мастерством вратаря и защиты»

чего мусорные лимитчики культурной столицы так ноют ? Команда на пути становления, ваш лысый с дрочером сейчас бы прокакали и этот матч, с Мальтой в ничейку сгоняли, а вы бы радовались, что гнилой шлюба в хорошей форме, но у сборной нет очков. Все нормально, за два матча команду не создают.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что команда не пропустила ни одного гола в четырех матчах после его назначения, несмотря на обилие моментов у соперников, в частности, во вчерашнем матче отбора ЧМ-2022 против Словакии.
«Нельзя все четыре игры ровнять под одну гребенку. Сегодняшний итог можно назвать удачей, можно мастерством вратаря и защиты.
Удача присутствует в футболе, но ее нужно заслужить. Сегодня показали себя одной командой, и удача повернулась лицом», – сказал Карпин.
- Россия победила Словакию со счетом 1:0.
- Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра.