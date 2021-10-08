Карпин: «При выборе состава на Словакию проблемных позиций не было»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед отборочным матчем ЧМ-2022 против Словакии поговорил о выборе состава. Для него не было проблем.
«При выборе состава проблемных позиций не было. Проблема есть, когда есть огромный выбор. Тогда, возможно, есть сомнения. Когда выбор ограничен, тогда проще», – сказал тренер.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Казани.
- В случае победы Россия может возглавить группу.
- В 1-м круге Словакия победила россиян со счетом 2:1.
Источник: твиттер «Матч ТВ»