Карпин: «При выборе состава на Словакию проблемных позиций не было»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед отборочным матчем ЧМ-2022 против Словакии поговорил о выборе состава. Для него не было проблем.

«При выборе состава проблемных позиций не было. Проблема есть, когда есть огромный выбор. Тогда, возможно, есть сомнения. Когда выбор ограничен, тогда проще», – сказал тренер.