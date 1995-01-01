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    Карпин: «При выборе состава на Словакию проблемных позиций не было»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед отборочным матчем ЧМ-2022 против Словакии поговорил о выборе состава. Для него не было проблем.

    «При выборе состава проблемных позиций не было. Проблема есть, когда есть огромный выбор. Тогда, возможно, есть сомнения. Когда выбор ограничен, тогда проще», – сказал тренер.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Казани.
    • В случае победы Россия может возглавить группу.
    • В 1-м круге Словакия победила россиян со счетом 2:1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3932

      Semenycch 19 минут назад

      Карпин - идиот!

      0
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      Рейтинг: +10877

      житель СПб 30 минут назад

      Это да, без проблем. Без выбора. Не позавидуешь Валерию Георгиевичу.

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