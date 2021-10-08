Радимова могут уволить из «Зенита-2». Руководство болезненно восприняло 0:6 от «Красавы»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов может быть отправлен в отставку.

«У руководства клуба есть недовольство последними результатами командами. Особенно болезненно было воспринято разгромное поражение от ФК «Красава» со счетом 0:6.

Сейчас руководство рассматривает вопрос отставки тренера», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Если Радимова уволят из «Зенита-2», то его место может занять Константин Коноплев, тренирующий команду «Зенита» до 16 лет.