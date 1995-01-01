Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Радимова могут уволить из «Зенита-2». Руководство болезненно восприняло 0:6 от «Красавы»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов может быть отправлен в отставку.

    «У руководства клуба есть недовольство последними результатами командами. Особенно болезненно было воспринято разгромное поражение от ФК «Красава» со счетом 0:6.

    Сейчас руководство рассматривает вопрос отставки тренера», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

    Если Радимова уволят из «Зенита-2», то его место может занять Константин Коноплев, тренирующий команду «Зенита» до 16 лет.

    • Радимов тренирует «Зенит-2» с 2018 года.
    • Сейчас команда идет 7-м место в группе 2 ФНЛ-2.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:00
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6257

      nik55 8 минут назад

      я давно говорил что он не тренер ---а просто трепло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25446

      Боцман59rus 12 минут назад

      _ для Влада 0-6 это перебор, 0.5 самое то>)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21691

      bset 28 минут назад

      Пойдет экспертом на Матч ТВ. В прямом эфире всем расскажет, как правильно в футбол играть и правильно тренировать)) Буланов просто легенда) Вылетел из ФНЛ и проиграл клубу, которому на момент поражения было 3 месяца от создания))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12854

      Skull_Boy 45 минут назад

      А что хороший топовый тренер, который возглавил команду из ФНЛ, которая шла 10й, а дальше ... зато языком трепать мастер

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90058
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67728
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru