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  • Радимова могут уволить из «Зенита-2». Руководство болезненно восприняло 0:6 от «Красавы»

Радимова могут уволить из «Зенита-2». Руководство болезненно восприняло 0:6 от «Красавы»

8 октября 2021, 13:00
15

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов может быть отправлен в отставку.

«У руководства клуба есть недовольство последними результатами командами. Особенно болезненно было воспринято разгромное поражение от ФК «Красава» со счетом 0:6.

Сейчас руководство рассматривает вопрос отставки тренера», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Если Радимова уволят из «Зенита-2», то его место может занять Константин Коноплев, тренирующий команду «Зенита» до 16 лет.

  • Радимов тренирует «Зенит-2» с 2018 года.
  • Сейчас команда идет 7-м место в группе 2 ФНЛ-2.

Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 Зенит Зенит-2 Красава Радимов Владислав
Комментарии (15)
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Skull_Boy
1633688196
А что хороший топовый тренер, который возглавил команду из ФНЛ, которая шла 10й, а дальше ... зато языком трепать мастер
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Боцман59rus
1633690209
_ для Влада 0-6 это перебор, 0.5 самое то>)))
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nik55
1633690411
я давно говорил что он не тренер ---а просто трепло
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Plyash
1633692976
Зенит2 - Красава это аналогично,что Питер - Москва,только мальчуганы. Конечно нельзя прощать такой пощёчины Радибуланову,вон из команды...физрук.
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paracetamol
1633693033
Да давно пора уволить, пожалуй. Сколько лет вторую команду тренирует, а воз и ныне там!
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zigbert
1633693519
Видимо работать тренером не для него.
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Всеволош
1633693789
Давно пора выкинуть этого алкаша опухшего! Футболист был хороший, но как человек и тренер - говно!
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Grom1987
1633695076
Команду тренировать это не языком своим вонючим трещать!
Ответить
Иван Петров 1986
1633696182
Работать нужно, а не языком трепать. Так работать еще и уметь нужно.
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R_a_i_n
1633699973
Красавы эти из Красавы. Буланов давно только трепется.
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