Радимова могут уволить из «Зенита-2». Руководство болезненно восприняло 0:6 от «Красавы»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов может быть отправлен в отставку.
«У руководства клуба есть недовольство последними результатами командами. Особенно болезненно было воспринято разгромное поражение от ФК «Красава» со счетом 0:6.
Сейчас руководство рассматривает вопрос отставки тренера», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
Если Радимова уволят из «Зенита-2», то его место может занять Константин Коноплев, тренирующий команду «Зенита» до 16 лет.
- Радимов тренирует «Зенит-2» с 2018 года.
- Сейчас команда идет 7-м место в группе 2 ФНЛ-2.
Источник: «Чемпионат»