Карпин: «Миранчук в великолепном состоянии. Очень хорош в плане «физики»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
– Сейчас «Зенит» — ваша опора, исходя из состава и той формы, в которой они находятся?
— Мы на всех опираемся. На футболистов «Спартака», ЦСКА и «Зенита». Мы еще не знаем, кто будет играть в основном составе, из какого клуба. У всех разное психологическое состояние. Игроки «Зенита» после поражения от «Сочи» тоже не очень счастливы.
— В каком состоянии приехал Миранчук?
— В великолепном. Отдохнувший. Полон сил и желания. Хочет играть. Наверное, не очень доволен, что не играет. Но в плане «физики» в очень хорошем состоянии.
- Миранчук не появлялся на поле в 4 последних встречах.
- Он может уйти из «Аталанты» в январе, если продолжит оставаться на скамейке.
- Россия 8 октября сыграет в отборе ЧМ-2022 против Словакии.
- 11 октября сборная проведет игру со Словенией.
Карпин – о Дзюбе: «Не считаю, что нужно заставлять играть за сборную. Не хочет – и не надо»
Источник: «Спорт-Экспресс»