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    Карпин: «Миранчук в великолепном состоянии. Очень хорош в плане «физики»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

    – Сейчас «Зенит» — ваша опора, исходя из состава и той формы, в которой они находятся?

    — Мы на всех опираемся. На футболистов «Спартака», ЦСКА и «Зенита». Мы еще не знаем, кто будет играть в основном составе, из какого клуба. У всех разное психологическое состояние. Игроки «Зенита» после поражения от «Сочи» тоже не очень счастливы.

    — В каком состоянии приехал Миранчук?

    — В великолепном. Отдохнувший. Полон сил и желания. Хочет играть. Наверное, не очень доволен, что не играет. Но в плане «физики» в очень хорошем состоянии.

    • Миранчук не появлялся на поле в 4 последних встречах.
    • Он может уйти из «Аталанты» в январе, если продолжит оставаться на скамейке.
    • Россия 8 октября сыграет в отборе ЧМ-2022 против Словакии.
    • 11 октября сборная проведет игру со Словенией.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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