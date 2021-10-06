Карпин: «Миранчук в великолепном состоянии. Очень хорош в плане «физики»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

– Сейчас «Зенит» — ваша опора, исходя из состава и той формы, в которой они находятся?

— Мы на всех опираемся. На футболистов «Спартака», ЦСКА и «Зенита». Мы еще не знаем, кто будет играть в основном составе, из какого клуба. У всех разное психологическое состояние. Игроки «Зенита» после поражения от «Сочи» тоже не очень счастливы.

— В каком состоянии приехал Миранчук?

— В великолепном. Отдохнувший. Полон сил и желания. Хочет играть. Наверное, не очень доволен, что не играет. Но в плане «физики» в очень хорошем состоянии.

Миранчук не появлялся на поле в 4 последних встречах.

Он может уйти из «Аталанты» в январе, если продолжит оставаться на скамейке.

Россия 8 октября сыграет в отборе ЧМ-2022 против Словакии.

11 октября сборная проведет игру со Словенией.

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