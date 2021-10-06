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  • Карпин: «Миранчук в великолепном состоянии. Очень хорош в плане «физики»

Карпин: «Миранчук в великолепном состоянии. Очень хорош в плане «физики»

6 октября 2021, 00:46
7

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

– Сейчас «Зенит» — ваша опора, исходя из состава и той формы, в которой они находятся?

— Мы на всех опираемся. На футболистов «Спартака», ЦСКА и «Зенита». Мы еще не знаем, кто будет играть в основном составе, из какого клуба. У всех разное психологическое состояние. Игроки «Зенита» после поражения от «Сочи» тоже не очень счастливы.

— В каком состоянии приехал Миранчук?

— В великолепном. Отдохнувший. Полон сил и желания. Хочет играть. Наверное, не очень доволен, что не играет. Но в плане «физики» в очень хорошем состоянии.

  • Миранчук не появлялся на поле в 4 последних встречах.
  • Он может уйти из «Аталанты» в январе, если продолжит оставаться на скамейке.
  • Россия 8 октября сыграет в отборе ЧМ-2022 против Словакии.
  • 11 октября сборная проведет игру со Словенией.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Аталанта Россия Миранчук Алексей Карпин Валерий
Комментарии (7)
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житель СПб
1633495318
Валерий, но Вы же с пеной у рта недавно говорили, что в сборной будут играть только те, кто имеет игровую практику? Ну и зачем тогда было это говорить?
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FanatSerj
1633501513
А хрен толку от него, Головина всё равно не будет, растворится на поле как всегда это уже проходили. Можно было бы на Захаряна рассчитывать, да он и в Динамо далеко не каждый матч может тянуть, как в последнем примере с Крыльями.
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glinde
1633502337
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Garrincha58
1633510189
рассмешил Карпин твой Миранчук перестанет бегать после первого тайма он так уже второй год играет и в одночасье ничего не изменится просто он лентяй с большой буквы
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zigbert
1633525762
Миранчуку есть что доказывать. Пусть хоть в сборной покажет свои способности.
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житель СПб
1633549531
Чем больше ВГ говорит, тем больше портится мое настроение в отношении футбольных перспектив России. Помолчи до матчей, пожалуйста... Да, и заткни Заболотного!
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