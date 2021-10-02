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    Примера. «Атлетико» с голом Суареса переиграл «Барселону», у каталонцев 1 победа в последних 6 матчах

    «Барселона» проиграла второй раз за неделю. В чемпионате Испании каталонцы не смогли забить мадридскому «Атлетико».

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не присутствовал на скамейке в связи с дисквалификацией.

    «Атлетико» не лидирует в таблице только ввиду дополнительных показателей. «Барселона» идет девятой.

    Форвард Луис Суарес забил своему бывшему клубу. Уругваец в Примере забил всем командам, с которыми играл.

    Вратарь «Атлетико» Ян Облак – первый голкипер в нынешнем веке, не пропустивший от «Барселоны» в трех матчах подряд.

    Испания. Примера. 8-й тур

    Атлетико – Барселона – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Лемар, 23; 2:0 – Суарес, 44.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2021 23:53
    Комментарии8
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      Рейтинг: +17376

      JTherry 59 минут назад

      во что превратился еще недавно классный топ-клуб...(( может, еще воскреснет некогда непобедимая Барса..? без нее в Ла Лиге победитель известен еще в начале турнира...

      0
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      ...
      Рейтинг: +11185

      DeStar > JTherry 55 минут назад

      Это кто ? Атлетико ?

      0
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      Рейтинг: -333

      СуперПАВ9 > DeStar 54 минуты назад

      Да

      0
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      Рейтинг: +34

      Gasanov Хачик > СуперПАВ9 21 минуту назад

      Чо ты малчиш тёлка? где встричаимся? Чо ты ат меня тиряишся?

      0
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      Рейтинг: +524

      Каменный стояк 1 час назад

      Куман пока ещё разогревается и всем фору даёт.... скоро начнёт всех епашить направо и налево!

      1
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      Рейтинг: -333

      СуперПАВ9 1 час назад

      Кто то думал что будет подругому?

      0
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      Рейтинг: +139

      Батал Вселенский 1 час назад

      - Все, абсолютно все: Невозможно без слёз смотреть на это.
      - Куман: Это ещё не дно, мы можем ещё хуже.

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      Рейтинг: -333

      СуперПАВ9 > Батал Вселенский 1 час назад

      Так барсе и надо

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