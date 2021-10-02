Примера. «Атлетико» с голом Суареса переиграл «Барселону», у каталонцев 1 победа в последних 6 матчах

«Барселона» проиграла второй раз за неделю. В чемпионате Испании каталонцы не смогли забить мадридскому «Атлетико».

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не присутствовал на скамейке в связи с дисквалификацией.

«Атлетико» не лидирует в таблице только ввиду дополнительных показателей. «Барселона» идет девятой.

Форвард Луис Суарес забил своему бывшему клубу. Уругваец в Примере забил всем командам, с которыми играл.

Вратарь «Атлетико» Ян Облак – первый голкипер в нынешнем веке, не пропустивший от «Барселоны» в трех матчах подряд.

Испания. Примера. 8-й тур

Атлетико – Барселона – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Лемар, 23; 2:0 – Суарес, 44.

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