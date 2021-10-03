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Материалы

Атлетико - Барселона

02.10.2021, Суббота, 22:00 мск Мадрид, стадион Цивитас Метрополитано Испания. Примера, 8 тур Атлетико - Барселона
Испания. Примера (2020/2021)
35 тур
8 мая, суббота 17:15 Барселона 0:0 Атлетико
10 тур
21 ноября, суббота 23:00 Атлетико 1:0 Барселона
Испания. Примера (2019/2020)
33 тур
30 июня, вторник 23:00 Барселона 2:2 Атлетико
15 тур
1 декабря, воскресенье 23:00 Атлетико 0:1 Барселона
Суперкубок Испании (2019/2020)
1/2 финала
9 января, четверг 22:00 Барселона 2:3 Атлетико
Испания. Примера (2018/2019)
31 тур
6 апреля, суббота 21:45 Барселона 2:0 Атлетико
13 тур
24 ноября, суббота 22:45 Атлетико 1:1 Барселона
Испания. Примера (2017/2018)
27 тур
4 марта, воскресенье 18:15 Барселона 1:0 Атлетико
8 тур
14 октября, суббота 21:45 Атлетико 1:1 Барселона
Испания. Примера (2016/2017)
24 тур
26 февраля, воскресенье 18:15 Атлетико 1:2 Барселона
5 тур
21 сентября, среда 23:00 Барселона 1:1 Атлетико
Испания. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
ответный матч		 7 февраля, вторник 23:00 Барселона 1:1 Атлетико
Испания. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
первый матч		 1 февраля, среда 23:00 Атлетико 1:2 Барселона
Лига чемпионов (2015/2016)
1/4 финала
ответный матч		 13 апреля, среда 21:45 Атлетико 2:0 Барселона
Лига чемпионов (2015/2016)
1/4 финала
первый матч		 5 апреля, вторник 21:45 Барселона 2:1 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
22 тур
30 января, суббота 18:00 Барселона 2:1 Атлетико
3 тур
12 сентября, суббота 21:30 Атлетико 1:2 Барселона
Испания. Примера (2014/2015)
37 тур
17 мая, воскресенье 20:00 Атлетико 0:1 Барселона
18 тур
11 января, воскресенье 23:00 Барселона 3:1 Атлетико
Испания. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
ответный матч		 28 января, среда 23:00 Атлетико 2:3 Барселона
Испания. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
первый матч		 21 января, среда 23:59 Барселона 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 20:00 Барселона 1:1 Атлетико
19 тур
11 января, суббота 23:00 Атлетико 0:0 Барселона
Лига чемпионов (2013/2014)
1/4 финала
ответный матч		 9 апреля, среда 22:45 Атлетико 1:0 Барселона
Лига чемпионов (2013/2014)
1/4 финала
первый матч		 1 апреля, вторник 22:45 Барселона 1:1 Атлетико
Суперкубок Испании 2013

ответный матч		 29 августа, четверг 01:00 Барселона 0:0 Атлетико
Суперкубок Испании 2013

первый матч		 22 августа, четверг 01:00 Атлетико 1:1 Барселона
Испания. Примера (2012/2013)
35 тур
12 мая, воскресенье 21:00 Атлетико 1:2 Барселона
16 тур
16 декабря, воскресенье 23:59 Барселона 4:1 Атлетико
Испания. Примера (2011/2012)
25 тур
27 февраля, понедельник 00:30 Атлетико 1:2 Барселона
6 тур
24 сентября, суббота 23:59 Барселона 5:0 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
22 тур
5 февраля, суббота 23:55 Барселона 3:0 Атлетико
3 тур
19 сентября, воскресенье 21:00 Атлетико 1:2 Барселона
Испания. Примера (2009/2010)
22 тур
14 февраля, воскресенье 23:00 Атлетико 2:1 Барселона
3 тур
19 сентября, суббота 23:55 Барселона 5:2 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
25 тур
1 марта, воскресенье 21:00 Атлетико 4:3 Барселона
6 тур
4 октября, суббота 23:55 Барселона 6:1 Атлетико
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
ответный матч		 14 января, среда 23:55 Барселона 2:1 Атлетико
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
первый матч		 6 января, вторник 22:00 Атлетико 1:3 Барселона
Испания. Примера (2007/2008)
26 тур
1 марта, суббота 22:00 Атлетико 4:2 Барселона
7 тур
7 октября, воскресенье 19:00 Барселона 3:0 Атлетико
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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    Рейтинг: +890

    3meeeD 2 октября 2021, 23:06

    Rip барса.Куман сто ты творишь

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    Рейтинг: +14461

    Skull_Boy 2 октября 2021, 23:02

    Е_6ать Куман долбае_6 оставляю Альбу, Фати и Ленгле в запасе

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