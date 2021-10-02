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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Барселона
Атлетико - Барселона: обзор матча 02 октября 2021
Атлетико
02.10.2021, суббота, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
2 : 0
Завершен
Барселона
23'
Т. Лемар
44'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Барселона
86'
Замена
К. Лангле
️️️️
С. Дест
Замена
Р. Лоди
️️️️
Я. Карраско
81'
Замена
А. Фелипе
️️️️
М. Эрмосо
81'
Желтая карточка
Коке
78'
75'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
О. Мингеса
75'
Замена
Р. Пуч
️️️️
Гави
Замена
А. Гризманн
️️️️
Л. Суарес
72'
Замена
А. Корреа
️️️️
Ж. Феликс
72'
64'
Замена
А. Фати
️️️️
Ф. Коутиньо
Замена
К. Триппьер
️️️️
Р. Де Пауль
46'
46'
Замена
С. Роберто
️️️️
Н. Гонсалес
Желтая карточка
Р. Де Пауль
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Т. Лемар
44'
ГОЛ! 1:0!
Т. Лемар
Пас отдал
Л. Суарес
23'
20'
Желтая карточка
Гави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
6
Гави
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
15
Савич
20
Хименес
22
Эрмосо
6
Коке
14
Льоренте
7
Де Пауль
10
Карраско
18
Лемар
9
Суарес
79
Феликс
4-1-3-1-1
1
тер Стеген
8
Дест
3
Пике
33
Араухо
30
Мингеса
5
Бускетс
6
Гонсалес
6
Гави
21
де Йонг
11
Коутиньо
10
Депай
10
Карраско
6
Лоди
6
Лоди
10
Карраско
22
Эрмосо
18
Фелипе
18
Фелипе
22
Эрмосо
7
Де Пауль
2
Триппьер
2
Триппьер
7
Де Пауль
79
Феликс
10
Корреа
10
Корреа
79
Феликс
9
Суарес
7
Гризманн
7
Гризманн
9
Суарес
6
Гонсалес
6
Роберто
6
Роберто
6
Гонсалес
8
Дест
2
Лангле
2
Лангле
8
Дест
6
Гави
10
Пуч
10
Пуч
6
Гави
11
Коутиньо
31
Фати
31
Фати
11
Коутиньо
30
Мингеса
26
де Йонг
26
де Йонг
30
Мингеса
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
23
Бенжамин Леком
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Атлетико - Барселона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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