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    Кузяев: «Не считаю, что победа над «Мальме» была легкой»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев подвел итоги матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

    – Очень рад, что мы сегодня одержали победу, ведь в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов у нас не получилось выиграть. Приятно, что взяли три очка при своих болельщиках.

    – Какой игры вы ждали от «Мальме»? Удивила легкость победы?

    – Во-первых, не считаю, что победа была легкой. В первом тайме мы здорово начали, забили, но после этого почему-то сели в оборону и стали меньше атаковать, прессинговать, дали сопернику создать пару моментов.

    В следующих играх мы должны это исправить. Если забиваем – продолжать атаковать.

    • «Зенит» разгромил «Мальме» со счетом 4:0.
    • Это самая крупная победа петербургской команды в ЛЧ.
    • Следующий соперник – «Ювентус».

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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