Кузяев: «Не считаю, что победа над «Мальме» была легкой»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев подвел итоги матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

– Очень рад, что мы сегодня одержали победу, ведь в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов у нас не получилось выиграть. Приятно, что взяли три очка при своих болельщиках.

– Какой игры вы ждали от «Мальме»? Удивила легкость победы?

– Во-первых, не считаю, что победа была легкой. В первом тайме мы здорово начали, забили, но после этого почему-то сели в оборону и стали меньше атаковать, прессинговать, дали сопернику создать пару моментов.

В следующих играх мы должны это исправить. Если забиваем – продолжать атаковать.