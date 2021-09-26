Примера. «Барселона» без Кумана оказалась сильнее «Леванте» и поднялась на пятое место

«Барселона» в седьмом туре чемпионата Испании обыграла «Леванте». Гости не смогли отправить мяч в чужие ворота.

Главный тренер каталонцев Рональд Куман не присутствовал на скамейке из-за дисквалификации.

«Барселона» поднялась на пятое место. «Леванте» – 17-й.

Нападающий Ансу Фати вышел на поле в составе «Барселоны» впервые за 323 дня и забил гол.

Испания. Примера. 7-й тур

Барселона – Леванте – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Депай, 6 (с пенальти); 2:0 – Де Йонг, 14; 3:0 – Фати, 90+1.

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