Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Marca: Кумана вряд ли уволят из «Барселоны» до паузы на матчи сборных

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не покинет свой пост в ближайшие дни.

    По информации Marca, голландец пообщался с президентом клуба Жоаном Лапортой, и специалисту дали понять, что его пока не собираются увольнять.

    Решающими для Кумана станут три ближайших матча – против «Леванте» и «Атлетико» в Примере, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

    После этих игр будет международный перерыв, в ходе которого «Барса» сможет найти нового тренера, если в этом появится нужда.

    • Куман возглавляет «Барселону» с августа 2020 года.
    • Каталонцы идут на 7-м месте в таблице Примеры.
    • Контракт тренера с клубом рассчитан до конца сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89614
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67575
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru