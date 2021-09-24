Marca: Кумана вряд ли уволят из «Барселоны» до паузы на матчи сборных

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не покинет свой пост в ближайшие дни.
По информации Marca, голландец пообщался с президентом клуба Жоаном Лапортой, и специалисту дали понять, что его пока не собираются увольнять.
Решающими для Кумана станут три ближайших матча – против «Леванте» и «Атлетико» в Примере, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.
После этих игр будет международный перерыв, в ходе которого «Барса» сможет найти нового тренера, если в этом появится нужда.
- Куман возглавляет «Барселону» с августа 2020 года.
- Каталонцы идут на 7-м месте в таблице Примеры.
- Контракт тренера с клубом рассчитан до конца сезона.
Источник: Marca