Marca: Кумана вряд ли уволят из «Барселоны» до паузы на матчи сборных

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не покинет свой пост в ближайшие дни.

По информации Marca, голландец пообщался с президентом клуба Жоаном Лапортой, и специалисту дали понять, что его пока не собираются увольнять.

Решающими для Кумана станут три ближайших матча – против «Леванте» и «Атлетико» в Примере, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

После этих игр будет международный перерыв, в ходе которого «Барса» сможет найти нового тренера, если в этом появится нужда.