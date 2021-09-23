Серия А. «Наполи» разгромил «Сампдорию» и вернул себе лидерство; «Лацио» на 91-й минуте спас ничью в матче с «Торино»

В пятом туре Серии А состоялись еще два матча.

«Наполи» одержал разгромную победу со счетом 4:0 в гостевой игре с «Самдорией». Дубль оформил Виктор Осимхен. Неаполитанцы заработали максимальное количество очков на старте чемпионата – 15. Команда вернула себе первое место.

«Лацио» на выезде едва не уступил «Торино». Ничью римлянам удалось спасти благодаря голу Чиро Иммобиле с пенальти на 91-й минуте.

Италия. Серия А. 5-й тур

Сампдория – Наполи – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Осимхен, 10; 0:2 – Руис, 39; 0:3 – Осимхен, 50; 0:4 – Зелински, 59.

Торино – Лацио – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Пьяца, 76; 1:1 – Иммобиле, 90+1 (с пенальти).

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