Серия А. «Наполи» разгромил «Сампдорию» и вернул себе лидерство; «Лацио» на 91-й минуте спас ничью в матче с «Торино»

В пятом туре Серии А состоялись еще два матча.
«Наполи» одержал разгромную победу со счетом 4:0 в гостевой игре с «Самдорией». Дубль оформил Виктор Осимхен. Неаполитанцы заработали максимальное количество очков на старте чемпионата – 15. Команда вернула себе первое место.
«Лацио» на выезде едва не уступил «Торино». Ничью римлянам удалось спасти благодаря голу Чиро Иммобиле с пенальти на 91-й минуте.
Италия. Серия А. 5-й тур
Сампдория – Наполи – 0:4 (0:2)
Голы: 0:1 – Осимхен, 10; 0:2 – Руис, 39; 0:3 – Осимхен, 50; 0:4 – Зелински, 59.
Голы: 1:0 – Пьяца, 76; 1:1 – Иммобиле, 90+1 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»