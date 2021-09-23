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Торино - Лацио

23.09.2021, Четверг, 19:30 мск Турин, стадион Стадио Олимпико Италия. Серия А, 5 тур Торино - Лацио
Италия. Серия А (2020/2021)
25 тур
18 мая, вторник 21:30 Лацио 0:0 Торино
6 тур
1 ноября, воскресенье 17:00 Торино 3:4 Лацио
Италия. Серия А (2019/2020)
29 тур
30 июня, вторник 20:30 Торино 1:2 Лацио
10 тур
30 октября, среда 23:00 Лацио 4:0 Торино
Италия. Серия А (2018/2019)
38 тур
26 мая, воскресенье 16:00 Торино 3:1 Лацио
19 тур
29 декабря, суббота 17:00 Лацио 1:1 Торино
Италия. Серия А (2017/2018)
35 тур
29 апреля, воскресенье 21:45 Торино 0:1 Лацио
16 тур
11 декабря, понедельник 23:00 Лацио 1:3 Торино
Италия. Серия А (2016/2017)
28 тур
13 марта, понедельник 22:45 Лацио 3:1 Торино
9 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Торино 2:2 Лацио
Италия. Серия А (2015/2016)
28 тур
6 марта, воскресенье 14:30 Торино 1:1 Лацио
9 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Лацио 3:0 Торино
Италия. Серия А (2014/2015)
27 тур
16 марта, понедельник 21:00 Торино 0:2 Лацио
8 тур
26 октября, воскресенье 20:00 Лацио 2:1 Торино
Италия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
14 января, среда 23:00 Торино 1:3 Лацио
Италия. Серия А (2013/2014)
34 тур
19 апреля, суббота 17:00 Лацио 3:3 Торино
15 тур
8 декабря, воскресенье 18:00 Торино 1:0 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
29 тур
17 марта, воскресенье 23:45 Торино 1:0 Лацио
10 тур
31 октября, среда 23:45 Лацио 1:1 Торино
Италия. Серия А (2008/2009)
24 тур
14 февраля, суббота 20:00 Лацио 1:1 Торино
5 тур
28 сентября, воскресенье 17:00 Торино 1:3 Лацио
Италия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
22 января, четверг 23:00 Лацио 3:1 Торино
Италия. Серия А (2007/2008)
20 тур
27 января, воскресенье 17:00 Торино 0:0 Лацио
1 тур
25 августа, суббота 20:00 Лацио 2:2 Торино
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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