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Сампдория - Наполи

23.09.2021, Четверг, 19:30 мск Генуя, стадион Луиджи Феррарис Трансляция: Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 5 тур Сампдория - Наполи
Италия. Серия А (2020/2021)
30 тур
11 апреля, воскресенье 16:00 Сампдория 0:2 Наполи
11 тур
13 декабря, воскресенье 17:00 Наполи 2:1 Сампдория
Италия. Серия А (2019/2020)
22 тур
3 февраля, понедельник 22:45 Сампдория 2:4 Наполи
3 тур
14 сентября, суббота 19:00 Наполи 2:0 Сампдория
Италия. Серия А (2018/2019)
22 тур
2 февраля, суббота 20:00 Наполи 3:0 Сампдория
3 тур
2 сентября, воскресенье 21:30 Сампдория 3:0 Наполи
Италия. Серия А (2017/2018)
37 тур
13 мая, воскресенье 21:45 Сампдория 0:2 Наполи
18 тур
23 декабря, суббота 17:00 Наполи 3:2 Сампдория
Италия. Серия А (2016/2017)
38 тур
28 мая, воскресенье 19:00 Сампдория 2:4 Наполи
19 тур
7 января, суббота 22:45 Наполи 2:1 Сампдория
Италия. Серия А (2015/2016)
21 тур
24 января, воскресенье 17:00 Сампдория 2:4 Наполи
2 тур
30 августа, воскресенье 21:45 Наполи 2:2 Сампдория
Италия. Серия А (2014/2015)
32 тур
26 апреля, воскресенье 21:45 Наполи 4:2 Сампдория
13 тур
1 декабря, понедельник 23:00 Сампдория 1:1 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 17:00 Сампдория 2:5 Наполи
18 тур
6 января, понедельник 15:30 Наполи 2:0 Сампдория
Италия. Серия А (2012/2013)
25 тур
17 февраля, воскресенье 18:00 Наполи 0:0 Сампдория
6 тур
30 сентября, воскресенье 17:00 Сампдория 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2010/2011)
22 тур
30 января, воскресенье 17:00 Наполи 4:0 Сампдория
3 тур
19 сентября, воскресенье 22:45 Сампдория 1:2 Наполи
Италия. Серия А (2009/2010)
38 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Сампдория 1:0 Наполи
19 тур
10 января, воскресенье 17:00 Наполи 1:0 Сампдория
Италия. Серия А (2008/2009)
30 тур
5 апреля, воскресенье 17:00 Сампдория 2:2 Наполи
11 тур
9 ноября, воскресенье 17:00 Наполи 2:0 Сампдория
Италия. Серия А (2007/2008)
22 тур
10 февраля, воскресенье 17:00 Сампдория 2:0 Наполи
3 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Наполи 2:0 Сампдория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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