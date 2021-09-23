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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Наполи
Сампдория - Наполи: обзор матча 23 сентября 2021
Сампдория
23.09.2021, четверг, 19:30
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 4
Завершен
Наполи
10'
В. Осимхен
39'
Ф. Руис
50'
В. Осимхен
59'
П. Зелински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Наполи
88'
Желтая карточка
К. Манолас
Замена
Р. Черво
️️️️
Ф. Капуто
84'
82'
Замена
А. Петанья
️️️️
В. Осимхен
81'
Замена
А. Унас
️️️️
И. Лосано
Желтая карточка
Ф. Депаоли
76'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
М. Торсбю
71'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Б. Берешиньски
71'
68'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
68'
Замена
М. Политано
️️️️
Л. Инсинье
59'
ГОЛ! 0:4!
П. Зелински
Пас отдал
И. Лосано
Замена
Э. Торрегросса
️️️️
Ф. Квальярелла
55'
Замена
А. Экдаль
️️️️
А. Силва
55'
50'
ГОЛ! 0:3!
В. Осимхен
Пас отдал
И. Лосано
48'
Замена
К. Манолас
️️️️
А. Ррахмани
39'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Руис
Пас отдал
Л. Инсинье
Желтая карточка
М. Дамсгор
28'
10'
ГОЛ! 0:1!
В. Осимхен
Пас отдал
Л. Инсинье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
2
Мортен Торсбю
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-3-1-2
25
Аудеро
3
Ауджелло
25
Колли
4
Йошида
18
Берешиньски
2
Торсбю
15
Силва
87
Кандрева
24
Дамсгор
9
Капуто
27
Квальярелла
4-3-2-1
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
3
Кулибали
6
Мариу Руй
99
Ангисса
8
Руис
20
Зелински
11
Лосано
10
Инсинье
45
Осимхен
9
Капуто
20
Черво
20
Черво
9
Капуто
18
Берешиньски
23
Депаоли
23
Депаоли
18
Берешиньски
15
Силва
8
Экдаль
8
Экдаль
15
Силва
2
Торсбю
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
2
Торсбю
27
Квальярелла
92
Торрегросса
92
Торрегросса
27
Квальярелла
13
Ррахмани
44
Манолас
44
Манолас
13
Ррахмани
20
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
20
Зелински
10
Инсинье
21
Политано
21
Политано
10
Инсинье
11
Лосано
96
Унас
96
Унас
11
Лосано
45
Осимхен
37
Петанья
37
Петанья
45
Осимхен
Остались в запасе
Сампдория
Наполи
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
15
Жуан
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
15
Жуан
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Сампдория - Наполи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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