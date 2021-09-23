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  • Баженов: «Если тебе Карпин не нравился, ты мог просто прыгнуть в него с двух ног. Он всегда с нами тренировался»

Баженов: «Если тебе Карпин не нравился, ты мог просто прыгнуть в него с двух ног. Он всегда с нами тренировался»

23 сентября 2021, 17:47
1

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал о тренировках в столичном клубе под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Карпин всегда с нами тренировался. Я уверен, что тогда он мог играть спокойно еще. Мы с ним прям зарубались.

Если тебе Георгич не нравился, ты мог просто прыгнуть в него с двух ног. Он бы ничего не сказал, просто поплевался и, может быть, похвалил. С ним можно было зарубаться на тренировках.

У нас было много упражнений, когда каждый с каждым играл – это суперконтактно и эмоционально. Если он вышел, то тут не играет роль, тренер ты или нет.

Но если брать Лаудрупа, то он участвовал с нами в маленьких квадратах и показывал… я такого вообще не видел. У него галики были какие-то пластмассовые или резиновые.

Ты понимаешь, что это вообще какой-то непонятный уровень. Он между ног всей команде прокидывал. И не просто прокидывал, а еще ногу туда засовывал – футбольные люди поймут. То есть с суперакцентом. Это вообще капец! Ты понимаешь, если он вот так, то как он играл тогда», – сказал Баженов.

  • Карпин тренировал «Спартак» с 2009 по 2014-й год с перерывом на начало сезона-2012/13.
  • Баженов играл за «Спартак» с 2004 по 2010-й год. В 136 матчах он забил 23 гола и отдал 25 ассистов.
  • Сейчас Баженов играет за «Долгопрудный-2» в ФНЛ-2.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Баженов Никита Карпин Валерий
Комментарии (1)
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portero
1632409292
Если тренироваться , то у таких ребят и надо учится, они ведь это дополнительно отрабатывают в не с тренером в общей группе... а многие в кабак типо , уже звизда...
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