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    Баженов: «Если тебе Карпин не нравился, ты мог просто прыгнуть в него с двух ног. Он всегда с нами тренировался»

    Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал о тренировках в столичном клубе под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    «Карпин всегда с нами тренировался. Я уверен, что тогда он мог играть спокойно еще. Мы с ним прям зарубались.

    Если тебе Георгич не нравился, ты мог просто прыгнуть в него с двух ног. Он бы ничего не сказал, просто поплевался и, может быть, похвалил. С ним можно было зарубаться на тренировках.

    У нас было много упражнений, когда каждый с каждым играл – это суперконтактно и эмоционально. Если он вышел, то тут не играет роль, тренер ты или нет.

    Но если брать Лаудрупа, то он участвовал с нами в маленьких квадратах и показывал… я такого вообще не видел. У него галики были какие-то пластмассовые или резиновые.

    Ты понимаешь, что это вообще какой-то непонятный уровень. Он между ног всей команде прокидывал. И не просто прокидывал, а еще ногу туда засовывал – футбольные люди поймут. То есть с суперакцентом. Это вообще капец! Ты понимаешь, если он вот так, то как он играл тогда», – сказал Баженов.

    • Карпин тренировал «Спартак» с 2009 по 2014-й год с перерывом на начало сезона-2012/13.
    • Баженов играл за «Спартак» с 2004 по 2010-й год. В 136 матчах он забил 23 гола и отдал 25 ассистов.
    • Сейчас Баженов играет за «Долгопрудный-2» в ФНЛ-2.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9611

      Cleaner 23 минуты назад

      Так вот ПОЧЕМУ в сборной сейчас столько ТРАВМ! Зарубаются ребята на тренировках!

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      Рейтинг: +52044

      portero 1 час назад

      Если тренироваться , то у таких ребят и надо учится, они ведь это дополнительно отрабатывают в не с тренером в общей группе... а многие в кабак типо , уже звизда...

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