Баженов: «Если тебе Карпин не нравился, ты мог просто прыгнуть в него с двух ног. Он всегда с нами тренировался»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал о тренировках в столичном клубе под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина.
«Карпин всегда с нами тренировался. Я уверен, что тогда он мог играть спокойно еще. Мы с ним прям зарубались.
Если тебе Георгич не нравился, ты мог просто прыгнуть в него с двух ног. Он бы ничего не сказал, просто поплевался и, может быть, похвалил. С ним можно было зарубаться на тренировках.
У нас было много упражнений, когда каждый с каждым играл – это суперконтактно и эмоционально. Если он вышел, то тут не играет роль, тренер ты или нет.
Но если брать Лаудрупа, то он участвовал с нами в маленьких квадратах и показывал… я такого вообще не видел. У него галики были какие-то пластмассовые или резиновые.
Ты понимаешь, что это вообще какой-то непонятный уровень. Он между ног всей команде прокидывал. И не просто прокидывал, а еще ногу туда засовывал – футбольные люди поймут. То есть с суперакцентом. Это вообще капец! Ты понимаешь, если он вот так, то как он играл тогда», – сказал Баженов.
- Карпин тренировал «Спартак» с 2009 по 2014-й год с перерывом на начало сезона-2012/13.
- Баженов играл за «Спартак» с 2004 по 2010-й год. В 136 матчах он забил 23 гола и отдал 25 ассистов.
- Сейчас Баженов играет за «Долгопрудный-2» в ФНЛ-2.