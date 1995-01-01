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    Быстров, Зайнутдинов – в расширенном списке сборной Казахстана на матчи с Боснией и Герцеговиной и Финляндией

    Тренерский штаб сборной Казахстана огласил расширенную заявку на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022. Туда попали два футболиста РПЛ: Марат Быстров («Ахмат») и Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА).

    Вратари: Стас Покатилов, Игорь Шацкий, Мухамеджан Сейсен, Бекхан Шайзада;

    защитники: Александр Марочкин, Сергей Малый, Юрий Логвиненко, Нуралы Алип, Темирлан Ерланов, Алибек Касым, Сагадат Турсынбай, Олжас Керимжанов, Абзал Бейсебеков, Марат Быстров, Еркин Тапалов, Максат Тайкенов, Ян Вороговский, Дмитрий Шомко, Багдат Каиров, Михаил Габышев, Нурлан Даиров;

    полузащитники: Исламбек Куат, Георгий Жуков, Владислав Васильев, Самат Жарынбетов, Рамазан Оразов, Азат Нургалиев, Бактиер Зайнутдинов, Султанбек Астанов, Бауыржан Байтана;

    нападающие: Артур Шушеначев, Оралхан Омиртаев, Абат Аимбетов, Айдос Татибаев, Роман Муртазаев, Айбар Жаксылыков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: КФФ

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