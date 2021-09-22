Ковач – о Головине: «Очень умный парень. Он должен делать 10+10 за сезон»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал игру российского полузащитника Александра Головина.

«Для нас Голо — это гарант качества, он очень важен с точки зрения нашей игры. Нам нужно следить за тем, чтобы он был в форме. Я очень доволен им. Он очень умный парень, немного замкнутый и не считающий себя звездой.

Когда я возглавил «Монако», то сказал ему, что с такими качествами, которыми он обладает, ему необходимо забивать больше голов и чаще снабжать партнеров результативными передачами.

Я подталкиваю его лучше располагаться на поле, чаще действовать в непосредственной близости от штрафной соперника, чтобы забивать больше голов, как это было с «Ниццей». Я думаю, что такой игрок как он должен забивать 10 голов и отдавать по 10 результативных передач за сезон.

Я не говорю это, чтобы оказать на него давление. Я просто считаю, что у него есть все требующиеся качества, чтобы справиться с этой задачей. Если у него получится, то он поможет и команде, и клубу», – сказал Ковач.

Головин играет за «Монако» с лета 2018 года.

В матче с «Ниццей» (2:2) он провел 100-й матч за клуб.

Он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 9 матчах этого сезона.

Головин: «Надеюсь стать значимым футболистом для России, оставить после себя след»