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    Ковач – о Головине: «Очень умный парень. Он должен делать 10+10 за сезон»

    Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал игру российского полузащитника Александра Головина.

    «Для нас Голо — это гарант качества, он очень важен с точки зрения нашей игры. Нам нужно следить за тем, чтобы он был в форме. Я очень доволен им. Он очень умный парень, немного замкнутый и не считающий себя звездой.

    Когда я возглавил «Монако», то сказал ему, что с такими качествами, которыми он обладает, ему необходимо забивать больше голов и чаще снабжать партнеров результативными передачами.

    Я подталкиваю его лучше располагаться на поле, чаще действовать в непосредственной близости от штрафной соперника, чтобы забивать больше голов, как это было с «Ниццей». Я думаю, что такой игрок как он должен забивать 10 голов и отдавать по 10 результативных передач за сезон.

    Я не говорю это, чтобы оказать на него давление. Я просто считаю, что у него есть все требующиеся качества, чтобы справиться с этой задачей. Если у него получится, то он поможет и команде, и клубу», – сказал Ковач.

    • Головин играет за «Монако» с лета 2018 года.
    • В матче с «Ниццей» (2:2) он провел 100-й матч за клуб.
    • Он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 9 матчах этого сезона.

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    Источник: официальный сайт «Монако»

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