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    Черчесов – о сборной Ирака: «Сказал, что я не готов. Это решение было бы безответственным»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что ему предлагали возглавить сборную Ирака.

    «Сборная Ирака вышла на меня через полчаса после моего ухода из сборной России. Я встречался с их представителем в своeм кабинете в РФС. Я сказал, что я не готов.

    Чтобы что-то начать новое, надо понять, что было сделано не так. Это решение было бы безответственным. Невозможно решать новые задачи, не проанализировав то, что было до того. Прошло два месяца — и сейчас я начинаю понимать, в какую сторону я буду двигаться в современном футболе благодаря мнениям со стороны.

    Я не думал после ухода из сборной, где я продолжу карьеру. Когда ты где-то работаешь, ты сконцентрирован только на решении определeнных задач.

    Сегодня могу подтвердить свои слова, что тренер сборной — государственная должность. Из прессы узнаете, где я продолжу карьеру. Всe само собой образуется», – сказал Черчесов.

    • Сборная Ирака предлагала Черчесову зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год.
    • Новым главным тренером сборной Ирака стал Дик Адвокат.
    • Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год.
    • Под его руководством команда не смогла выйти из группы на Евро-2020.

    Черчесов: «Через пару недель скажу, с кем я общался. Не хочу создавать проблемы своему клубу»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10401

      BRO_football 1 час назад

      А по итогу оказалось, что сборная Ирака - это самое выгодное предложение, которое поступало Черчесову. Больше он не нужен ни в Европе, ни в Азии

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      Рейтинг: +9525

      Cleaner 2 часа назад

      "Из прессы узнаете, где я продолжу карьеру." Неужто послом России в Занзибаре?

      0
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      Рейтинг: +1612

      R_a_i_n 2 часа назад

      чабан в Ирак ссыт ехать. Ему там за такие разговоры рога быстро по отшибают. Это не как в России, уволить массажиста, за то, что не смотрит на чабана.

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      Рейтинг: +9525

      Cleaner > R_a_i_n 1 час назад

      Отказ ехать в страну, где стреляют и нет власти, вполне логичен. Черчесов не дурак, чтобы на такое подписаться. И вполне дипломатичен в формулировке отказа...

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      Рейтинг: +9671

      Вомбат > Cleaner 43 минуты назад

      Нет чтобы прямо сказать: Не хочу, чтобы меня взорвали. А то ведь следующее предложение будет из Афганистана.

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