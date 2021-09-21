Черчесов – о сборной Ирака: «Сказал, что я не готов. Это решение было бы безответственным»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что ему предлагали возглавить сборную Ирака.

«Сборная Ирака вышла на меня через полчаса после моего ухода из сборной России. Я встречался с их представителем в своeм кабинете в РФС. Я сказал, что я не готов.

Чтобы что-то начать новое, надо понять, что было сделано не так. Это решение было бы безответственным. Невозможно решать новые задачи, не проанализировав то, что было до того. Прошло два месяца — и сейчас я начинаю понимать, в какую сторону я буду двигаться в современном футболе благодаря мнениям со стороны.

Я не думал после ухода из сборной, где я продолжу карьеру. Когда ты где-то работаешь, ты сконцентрирован только на решении определeнных задач.

Сегодня могу подтвердить свои слова, что тренер сборной — государственная должность. Из прессы узнаете, где я продолжу карьеру. Всe само собой образуется», – сказал Черчесов.

Сборная Ирака предлагала Черчесову зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год.

Новым главным тренером сборной Ирака стал Дик Адвокат .

. Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год.

Под его руководством команда не смогла выйти из группы на Евро-2020.

Черчесов: «Через пару недель скажу, с кем я общался. Не хочу создавать проблемы своему клубу»