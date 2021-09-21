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  • Черчесов – о сборной Ирака: «Сказал, что я не готов. Это решение было бы безответственным»

Черчесов – о сборной Ирака: «Сказал, что я не готов. Это решение было бы безответственным»

21 сентября 2021, 11:25
6

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что ему предлагали возглавить сборную Ирака.

«Сборная Ирака вышла на меня через полчаса после моего ухода из сборной России. Я встречался с их представителем в своeм кабинете в РФС. Я сказал, что я не готов.

Чтобы что-то начать новое, надо понять, что было сделано не так. Это решение было бы безответственным. Невозможно решать новые задачи, не проанализировав то, что было до того. Прошло два месяца — и сейчас я начинаю понимать, в какую сторону я буду двигаться в современном футболе благодаря мнениям со стороны.

Я не думал после ухода из сборной, где я продолжу карьеру. Когда ты где-то работаешь, ты сконцентрирован только на решении определeнных задач.

Сегодня могу подтвердить свои слова, что тренер сборной — государственная должность. Из прессы узнаете, где я продолжу карьеру. Всe само собой образуется», – сказал Черчесов.

  • Сборная Ирака предлагала Черчесову зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год.
  • Новым главным тренером сборной Ирака стал Дик Адвокат.
  • Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год.
  • Под его руководством команда не смогла выйти из группы на Евро-2020.

Черчесов: «Через пару недель скажу, с кем я общался. Не хочу создавать проблемы своему клубу»

Источник: «Чемпионат»
Россия Ирак Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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R_a_i_n
1632214366
чабан в Ирак ссыт ехать. Ему там за такие разговоры рога быстро по отшибают. Это не как в России, уволить массажиста, за то, что не смотрит на чабана.
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BRO_football
1632214983
А по итогу оказалось, что сборная Ирака - это самое выгодное предложение, которое поступало Черчесову. Больше он не нужен ни в Европе, ни в Азии
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anjaneri
1632223043
Еще сборную Афганистана, или Судана пусть рассмотрит...
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slavа0508
1632226655
Стас ждёт . возвращения в Спартак ...
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Hektor 84
1632241761
Стасик думал что после того как фифа подстроила сборной России выход из группы на ЧМ все всерьез станут воспринимать его как тренера. Отскок с Испанией не в счёт, тут скорее фарт. А после ЧМ, особенно в последний год тренерства весь мир смеялся с игры и тактики нашей сборной.
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