Сборная Ирака предлагала Черчесову 2,5 миллиона в год

Стали известны условия, которые предлагала сборная Ирака главному тренеру Станиславу Черчесову. Речь на переговорах шла о 2,5 миллиона евро в год.

Тренер отказался, сославшись на психологическое опустошение. Иракцы ставили перед Черчесовым задачу выхода на чемпионат мира-2022.