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    Сборная Ирака предлагала Черчесову 2,5 миллиона в год

    Стали известны условия, которые предлагала сборная Ирака главному тренеру Станиславу Черчесову. Речь на переговорах шла о 2,5 миллиона евро в год.

    Тренер отказался, сославшись на психологическое опустошение. Иракцы ставили перед Черчесовым задачу выхода на чемпионат мира-2022.

    • Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год.
    • Под его руководством команда не смогла выйти из группы на Евро-2020.
    • Сборная Ирака 1 раз отбиралась на чемпионат мира (1986 год).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1893

      Spirit_78 42 минуты назад

      Его же там обезглавят после первого же хамского высказывания в интервью

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      Рейтинг: +94

      Марк Аврелий! 1 час назад

      Не пойдет он туда. Там ботинками могут закидать!

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      Рейтинг: +10114

      BRO_football 1 час назад

      Да уж. В Ираке так просто халтурить не получится, как в России. Там действительно работать надо. И так дерзко разговаривать с журналистами там тоже не получится. В России Черчесову всё сходило с рук, а в Ираке могут и побить.

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      Рейтинг: +76

      Soccerdealer63 2 часа назад

      Просто смешно. Никакая сборная, никакой тренер...
      Расчёт на "божью ногу" ихнего Акинфея?
      2,5 ляма за выход... А ЗА НЕВЫХОД? Побитие камнями?

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      Рейтинг: +9416

      alex1951 2 часа назад

      ....и ехать недалеко.....земели почти....зря Чабан,зря ты так.....там бы тебя подлечили ,баранов подарили ,как главному Чабану ....

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