Сборная Ирака предлагала Черчесову 2,5 миллиона в год

Его же там обезглавят после первого же хамского высказывания в интервью
Стали известны условия, которые предлагала сборная Ирака главному тренеру Станиславу Черчесову. Речь на переговорах шла о 2,5 миллиона евро в год.
Тренер отказался, сославшись на психологическое опустошение. Иракцы ставили перед Черчесовым задачу выхода на чемпионат мира-2022.
- Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год.
- Под его руководством команда не смогла выйти из группы на Евро-2020.
- Сборная Ирака 1 раз отбиралась на чемпионат мира (1986 год).