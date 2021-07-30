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«Чемпионат»: Черчесов отказался возглавить сборную Ирака

30 июля 2021, 15:28
13

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов мог возглавить команду Ирака. Об этом пишет «Чемпионат».

Иракская федерация футбола была заинтересована в приглашении 57-летнего специалиста и хотела провести с ним переговоры. Перед тренером стояла бы задача вывести сборную на чемпионат мира в Катаре.

Черчесов отказался от переговоров, так как не готов снова работать в сборной из-за отсутствия сил и эмоций.

  • Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год.
  • Под его руководством команда не смогла выйти из группы на Евро-2020.

Источник: «Чемпионат»
Весь мир Ирак Черчесов Станислав
Комментарии (13)
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Slavan62
1627649779
Там секир башка, если не вывел бы
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NewLife
1627653257
Междуречье, колыбель мировой цивилизации и библейских легенд. Скоро американцы покинут этот край, и тогда там будет ни до форели, ни до футбола.
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Garrincha58
1627653988
а было ли предложение
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fhnv
1627654089
Испугался,что в случае не выхода сборной в тюрьму посадят и усы сбреют)))
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vladimir-7
1627654512
Черчесов понимает, что там спросят не так как в РФС, он не может бросить, хотя бы временно, Австрию, сам контролирует рыбные доходы, да и язык совсем не знаком, русский-то со словарем, кроме этого, денег давали в 3 раза меньше. Пришлось полевому командиру отказаться от предложения.
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Decorhome
1627654841
Станиславу Саламычу наверное пришлось бы самому выходить на поле)
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sochi-2013
1627655683
Ссыкнул. Там, за такую "работу" могут и голову отрубить.
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владимир миронов
1627657952
Предложили тренером, а он надеялся на должность главного чабана.
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Plyash
1627660929
Ирак не шутки,это ислам.Черчесов пересрал сразу,представив,что сделали бы с ним здесь за такую работу,как со сборной России.Там словоблудие не в почёте. Там полевой командир не нужен,там хороший тренер нужен.
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Hektor 84
1628097850
Как раз уровень чабана
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