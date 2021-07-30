«Чемпионат»: Черчесов отказался возглавить сборную Ирака

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов мог возглавить команду Ирака. Об этом пишет «Чемпионат».
Иракская федерация футбола была заинтересована в приглашении 57-летнего специалиста и хотела провести с ним переговоры. Перед тренером стояла бы задача вывести сборную на чемпионат мира в Катаре.
Черчесов отказался от переговоров, так как не готов снова работать в сборной из-за отсутствия сил и эмоций.
- Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год.
- Под его руководством команда не смогла выйти из группы на Евро-2020.
Источник: «Чемпионат»