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    «Чемпионат»: Черчесов отказался возглавить сборную Ирака

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов мог возглавить команду Ирака. Об этом пишет «Чемпионат».

    Иракская федерация футбола была заинтересована в приглашении 57-летнего специалиста и хотела провести с ним переговоры. Перед тренером стояла бы задача вывести сборную на чемпионат мира в Катаре.

    Черчесов отказался от переговоров, так как не готов снова работать в сборной из-за отсутствия сил и эмоций.

    • Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год.
    • Под его руководством команда не смогла выйти из группы на Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:28
    Комментарии12
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      Рейтинг: +691

      SuperNils 22 минуты назад

      чурбанов тренировать ещё сложнее, чем дзюбо-дрочеров

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      Рейтинг: +6282

      владимир миронов 37 минут назад

      Предложили тренером, а он надеялся на должность главного чабана.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4848

      sochi-2013 1 час назад

      Ссыкнул. Там, за такую "работу" могут и голову отрубить.

      4
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      Рейтинг: +1483

      Decorhome 1 час назад

      Станиславу Саламычу наверное пришлось бы самому выходить на поле)

      0
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      Рейтинг: +19541

      vladimir-7 1 час назад

      Черчесов понимает, что там спросят не так как в РФС, он не может бросить,
      хотя бы временно, Австрию, сам контролирует рыбные доходы, да и язык
      совсем не знаком, русский-то со словарем, кроме этого, денег давали в 3 раза меньше. Пришлось полевому командиру отказаться от предложения.

      2
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      Рейтинг: +906

      fhnv 1 час назад

      Испугался,что в случае не выхода сборной в тюрьму посадят и усы сбреют)))

      2
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      Рейтинг: +13725

      Garrincha58 1 час назад

      а было ли предложение

      3
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      Рейтинг: +9168

      NewLife 1 час назад

      Междуречье, колыбель мировой цивилизации и библейских легенд. Скоро американцы покинут этот край, и тогда там будет ни до форели, ни до футбола.

      2
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      Рейтинг: +520

      99-й 2 часа назад

      Да наверн просто мало предложили

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      Рейтинг: +906

      fhnv > 99-й 1 час назад

      это у нас мог ни чего не делая 2,5 ляма получать

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      Рейтинг: +24315

      silver29 2 часа назад

      Российский государственный чиновник, да еще в ранге генерал-лейтенанта не может уехать, да к тому же без шлюбы понимает, что там за эти шалости оторвут все все болтается.

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