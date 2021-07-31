Адвокат возглавил сборную Ирака. В прошлом сезоне он объявлял об окончании карьеры

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    Источник: твиттер معرض الكرة العراقية

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8606

      житель СПб 1 час назад

      Да, Саламыч уступил ... Может, надо было соглашаться? Или есть какое-то неизвестное предложение в России?

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