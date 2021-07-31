Адвокат возглавил сборную Ирака. В прошлом сезоне он объявлял об окончании карьеры

Да, Саламыч уступил ... Может, надо было соглашаться? Или есть какое-то неизвестное предложение в России?
Новым главным тренером сборной Ирака стал Дик Адвокат. Перед ним поставлена задача выхода на чемпионат мира-2022.
В течение прошлого евросезона, тренируя «Фейеноорд», Адвокат объявлял, что заканчивает карьеру.
- До Адвоката иракцы пытались назначить на пост Станислава Черчесова.
- Адвокат ранее тренировал сборную России.
- Сборная Ирака 1 раз отбиралась на чемпионат мира (1986 год).
الهولندي ديك ادفوكات مدربا لمنتخبنا الوطني #بالتوفيق لمنتخبنا والمدرب الجديد pic.twitter.com/8snpAyIZbL— معرض الكرة العراقية (@iraqfpg) July 31, 2021