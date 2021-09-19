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  • Судью матча «Крылья Советов» – «Ростов» Панина могут отстранить за розыгрыш начала и ворот на «Камень, ножницы, бумага»

Судью матча «Крылья Советов» – «Ростов» Панина могут отстранить за розыгрыш начала и ворот на «Камень, ножницы, бумага»

19 сентября 2021, 12:01
22

Главному арбитру матча восьмого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом» (4:2) Игорю Панину грозит отстранение. Он провел предматчевую жеребьевку не с помощью монетки, как того требуют правила, а на «Камень, ножницы, бумага».

Будет ли РФС разбирать ситуацию и наказывать рефери, станет понятно на следующей неделе.

  • 36-летний Панин судит в РПЛ с 2019 года.
  • Профессиональный футбол он судит с 2008 года.
  • В текущем сезоне РПЛ у Панина всего 2 матча в качестве главного судьи.

Капитаны «Крыльев Советов» и «Ростова» разыграли начало и ворота на «Камень, ножницы, бумага»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ростов Панин Игорь
Комментарии (22)
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raritet
1632044541
А какая разница?
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Хейтер Аларм
1632044599
Наоборот так прикольней. Оставили бы, было бы фишкой РПЛ
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portero
1632045277
ну писец, это что главный показатель ? ну да главное выполнять указание вышестоящих, наверное не выполнил ., надо наказать....
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Loko_Roma
1632045487
Этот розыгрыш на камень ножницы бумага повлиял на результат, на рейтинг российских команд и россии в мире, на пенсионную реформу, на прожиточный минимум на онанизм дзюбы и на рывки путина, в общем во всем виновато пресловутое камень, ножницы, бумага
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Из Твери Леха
1632047080
Он дал понять, что он не взяточник. Чужд к монетам)
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Боцман59rus
1632047788
_ конечно нужно разбирать, писец какой инцидент!!!Это же вам не бухать в ресторане, с представителем принимающей стороны, в канун матча)))
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GoldPlayFIFARus9
1632048939
Нашли до чего докопаться, вот если бы накосячил жёстко или был бы договорняк или ещё что-то в этом духе, то да, но это...
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Январь 59
1632050073
Мне понравился подобный жребий. Не вижу никакого криминала. Более того команды сами предложили такой жребий и никакой особой разницы нет. Наказывать не за что.
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MaxRnD
1632053814
Вообще же первый удар по мячу правильно разыгрывать в секу
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Блямба
1632056355
Да,нормально.Весело даже. Этож,не "кто громче пёрднет".. тоскаа...
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