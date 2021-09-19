Судью матча «Крылья Советов» – «Ростов» Панина могут отстранить за розыгрыш начала и ворот на «Камень, ножницы, бумага»

Главному арбитру матча восьмого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом» (4:2) Игорю Панину грозит отстранение. Он провел предматчевую жеребьевку не с помощью монетки, как того требуют правила, а на «Камень, ножницы, бумага».

Будет ли РФС разбирать ситуацию и наказывать рефери, станет понятно на следующей неделе.

36-летний Панин судит в РПЛ с 2019 года.

Профессиональный футбол он судит с 2008 года.

В текущем сезоне РПЛ у Панина всего 2 матча в качестве главного судьи.

Капитаны «Крыльев Советов» и «Ростова» разыграли начало и ворота на «Камень, ножницы, бумага»