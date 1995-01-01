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    Судью матча «Крылья Советов» – «Ростов» Панина могут отстранить за розыгрыш начала и ворот на «Камень, ножницы, бумага»

    Главному арбитру матча восьмого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом» (4:2) Игорю Панину грозит отстранение. Он провел предматчевую жеребьевку не с помощью монетки, как того требуют правила, а на «Камень, ножницы, бумага».

    Будет ли РФС разбирать ситуацию и наказывать рефери, станет понятно на следующей неделе.

    • 36-летний Панин судит в РПЛ с 2019 года.
    • Профессиональный футбол он судит с 2008 года.
    • В текущем сезоне РПЛ у Панина всего 2 матча в качестве главного судьи.

    Капитаны «Крыльев Советов» и «Ростова» разыграли начало и ворота на «Камень, ножницы, бумага»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +51928

      portero 1 минуту назад

      ну писец, это что главный показатель ? ну да главное выполнять указание вышестоящих, наверное не выполнил ., надо наказать....

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      Рейтинг: +1223

      Хейтер Аларм 12 минут назад

      Наоборот так прикольней. Оставили бы, было бы фишкой РПЛ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3262

      raritet 13 минут назад

      А какая разница?

      1
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