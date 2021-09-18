Капитаны «Крыльев Советов» и «Ростова» разыграли начало и ворота на «Камень, ножницы, бумага»

У главного судьи матча восьмого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом» Игоря Панина не было монетки для стартовой жеребьевки. В итоге капитаны разыграли начало и ворота на «Камень, ножницы, бумага».
Победителем вышел капитан самарцев Александр Солдатенков, переигравший Максима Осипенко, защитника сборной России.
- К 59-й минуте «Крылья Советов» выигрывают 3:1.
- «Ростов» не побеждает в Самаре с 2016 года.
- «Ростов» в 2 своих последних матчах сыграл вничью.
Матч «Крыльев» и «Ростова» начался с кулаковСерьезным вопросам – серьезный подходСамарцы победили здесь. А чем закончится непосредственно футбол, смотри на МАТЧ ПРЕМЬЕР pic.twitter.com/LFT6nSL0NT— Матч ТВ (@MatchTV) September 18, 2021