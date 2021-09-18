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    Капитаны «Крыльев Советов» и «Ростова» разыграли начало и ворота на «Камень, ножницы, бумага»

    У главного судьи матча восьмого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом» Игоря Панина не было монетки для стартовой жеребьевки. В итоге капитаны разыграли начало и ворота на «Камень, ножницы, бумага».

    Победителем вышел капитан самарцев Александр Солдатенков, переигравший Максима Осипенко, защитника сборной России.

    • К 59-й минуте «Крылья Советов» выигрывают 3:1.
    • «Ростов» не побеждает в Самаре с 2016 года.
    • «Ростов» в 2 своих последних матчах сыграл вничью.

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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