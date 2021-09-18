РПЛ. «Краснодар» впервые с 2017 года победил «Ахмат» на его поле

«Краснодар» добился выездной победы над «Ахматом». Во втором тайме со скамейки был удален главный тренер гостей Виктор Гончаренко.

В обоих голах поучаствовал французский легионер Реми Кабелла.

«Краснодар» не побеждал в Грозном с 2017 года. Краснодарцы поднялись в таблице на пятое место.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Ахмат (Грозный) – Краснодар – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кабелла, 41; 0:2 – Ильин, 44.

«Ахмат»: Гудиев, Семeнов, Лысцов (Карапузов, 46), Быстров, Нижич, Тодорович (Уциев, 21), Тимофеев, Коновалов, Уткин (Пуцко, 69), Архипов (Садулаев, 46), Конате (Себай, 46).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич (Сорокин, 66), Корнюшин (Вилена, 86), Кайо, Газинский, Классон, Сперцян (Стоцкий, 89), Кабелла (Манелов, 90), Кривцов, Ильин.

Предупреждения: Нижич, 55 – Сперцян, 23; Рамирес, 68; Корнюшин, 80.

Удаления: Нижич, 66 (вторая ж.к.) – нет.

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