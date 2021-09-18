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  • РПЛ. «Краснодар» впервые с 2017 года победил «Ахмат» на его поле

РПЛ. «Краснодар» впервые с 2017 года победил «Ахмат» на его поле

18 сентября 2021, 20:53
16

«Краснодар» добился выездной победы над «Ахматом». Во втором тайме со скамейки был удален главный тренер гостей Виктор Гончаренко.

В обоих голах поучаствовал французский легионер Реми Кабелла.

«Краснодар» не побеждал в Грозном с 2017 года. Краснодарцы поднялись в таблице на пятое место.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Ахмат (Грозный) – Краснодар – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кабелла, 41; 0:2 – Ильин, 44.

«Ахмат»: Гудиев, Семeнов, Лысцов (Карапузов, 46), Быстров, Нижич, Тодорович (Уциев, 21), Тимофеев, Коновалов, Уткин (Пуцко, 69), Архипов (Садулаев, 46), Конате (Себай, 46).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич (Сорокин, 66), Корнюшин (Вилена, 86), Кайо, Газинский, Классон, Сперцян (Стоцкий, 89), Кабелла (Манелов, 90), Кривцов, Ильин.

Предупреждения: Нижич, 55 – Сперцян, 23; Рамирес, 68; Корнюшин, 80.

Удаления: Нижич, 66 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Краснодар
Комментарии (16)
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SinyaaPyll
1631987810
Опять будете строчить оскорбления в адрес судьи? Неужели не понятно, почему именно в городе Грозный такое судейство вне зависимости от того, кто там бегает в поле со свистком?
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zigbert
1631987920
Краснодар с победой! Хорошую игру они показали сегодня с непростым соперником. Кабелла реабилитировалсмя за свои слова. У него гол и голевая передача.
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slavа0508
1631987925
С Победой Краснодар !!!начинаете потихоньку оживать ...
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portero
1631987958
благодаря Сперцяну забили два в конце первого тайма. второй тайм уже играли намного лучше! отлично молодые парни сыграли: Кривцов, Корнюшин и Сперцян.
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владимир миронов
1631988012
С победой! Очень приятно и по этому поводу ....Короче, так держать! Молодцы!
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Alex Y
1631988560
Молодцы с уверенной победой)
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GoLenaStop
1631991373
Ахмат сейчас хорош, слов нет... но ошибок многовато. Краснодар - с победой. Матч хороший. Всем удачи!
Ответить
ААМ
1631996148
Желаю "быкам " дальнейших успехов.
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житель СПб
1631997505
Краснодар с победой! Команда постепенно возвращается в топы.
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Sancho010365
1631998725
Краснодар мне понравился, а Ахмат отскочил, штанга раза три выручила. С победой!
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