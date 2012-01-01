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    РПЛ. «Краснодар» впервые с 2017 года победил «Ахмат» на его поле

    «Краснодар» добился выездной победы над «Ахматом». Во втором тайме со скамейки был удален главный тренер гостей Виктор Гончаренко.

    В обоих голах поучаствовал французский легионер Реми Кабелла.

    «Краснодар» не побеждал в Грозном с 2017 года. Краснодарцы поднялись в таблице на пятое место.

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Ахмат (Грозный) – Краснодар – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Кабелла, 41; 0:2 – Ильин, 44.

    «Ахмат»: Гудиев, Семeнов, Лысцов (Карапузов, 46), Быстров, Нижич, Тодорович (Уциев, 21), Тимофеев, Коновалов, Уткин (Пуцко, 69), Архипов (Садулаев, 46), Конате (Себай, 46).

    «Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич (Сорокин, 66), Корнюшин (Вилена, 86), Кайо, Газинский, Классон, Сперцян (Стоцкий, 89), Кабелла (Манелов, 90), Кривцов, Ильин.

    Предупреждения: Нижич, 55 – Сперцян, 23; Рамирес, 68; Корнюшин, 80.

    Удаления: Нижич, 66 (вторая ж.к.) – нет.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии15
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      Рейтинг: +10134

      житель СПб 8 минут назад

      Краснодар с победой! Команда постепенно возвращается в топы.

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      Рейтинг: +2402

      ААМ 31 минуту назад

      Желаю "быкам " дальнейших успехов.

      0
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      Рейтинг: +1823

      Январь 59 1 час назад

      Совсем другой Краснодар. Нет на поле Петрова, Ионова, Мартыновича, Шапи, Вандерсона, Уткина. Зато новые игроки показывают достойную игру. Сегодня лучшими были Сперцян, Реми и Корнюшин.
      Подскажите Кордоба и Ионов почему не в заявке.

      0
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      Рейтинг: +102

      fanfckrasnodar > Январь 59 37 минут назад

      Ионов травма, Кордоба тоже лечится. Кордоба будет к Сочи.

      0
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      Рейтинг: +7732

      GoLenaStop 1 час назад

      Ахмат сейчас хорош, слов нет... но ошибок многовато.
      Краснодар - с победой.
      Матч хороший.
      Всем удачи!

      1
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      Рейтинг: +310

      semm 2 часа назад

      Куда делся тот Краснодар, который драл почти всех - сейчас же рады до жопы, что Ахмат победили! Нет звёзд - команда в пролёте, а звёзды сразу же уходят или их продают после удачного сезона! Я молчу уж о российских футболёров команды

      1
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      ...
      Рейтинг: +9641

      Вомбат > semm 1 час назад

      Да, есть матчи, после которых такие ламентации оправданы, но сегодня Краснодар как раз напомнил себя прежнего. И это не первая такая игра в этом сезоне.

      2
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      Рейтинг: +1080

      Alex Y 2 часа назад

      Молодцы с уверенной победой)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6402

      владимир миронов 2 часа назад

      С победой! Очень приятно и по этому поводу ....Короче, так держать! Молодцы!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51923

      portero 2 часа назад

      благодаря Сперцяну забили два в конце первого тайма.
      второй тайм уже играли намного лучше!
      отлично молодые парни сыграли: Кривцов, Корнюшин и Сперцян.

      8
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      ...
      Рейтинг: +51923

      portero > portero 2 часа назад

      Кабеллу забыл отметить, но он не молодой уже..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +21467

      slavutiq70 2 часа назад

      С Победой Краснодар !!!начинаете потихоньку оживать ...

      9
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    • ...
      Рейтинг: +89466

      zigbert 2 часа назад

      Краснодар с победой! Хорошую игру они показали сегодня с непростым соперником.
      Кабелла реабилитировалсмя за свои слова. У него гол и голевая передача.

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