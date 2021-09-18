Бундеслига. «Бавария» забила семь безответных голов «Бохуму»

«Бавария» укрепила лидерство в Бундеслиге после разгрома выходца из второй Бундеслиги «Бохума». Дубль у Йозуа Киммиха.

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски – первый в истории игрок Бундеслиги, забивший в 13 домашних матчах подряд.

«Бавария» в первых пяти матчах Бундеслиги при главном тренере Юлиане Нагельсмане забила 20 голов. Это рекорд турнира.

Германия. Бундеслига. 5-й тур

Бавария – Бохум – 7:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Сане, 17; 2:0 – Киммих, 27; 3:0 – Гнабри, 32; 4:0 – Лампропулос, 43 (в свои ворота); 5:0 – Левандовски, 61; 6:0 – Киммих, 65; 7:0 – Чупо-Мотинг, 79.

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