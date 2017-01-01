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    Бундеслига. «Бавария» забила семь безответных голов «Бохуму»

    «Бавария» укрепила лидерство в Бундеслиге после разгрома выходца из второй Бундеслиги «Бохума». Дубль у Йозуа Киммиха.

    Форвард «Баварии» Роберт Левандовски – первый в истории игрок Бундеслиги, забивший в 13 домашних матчах подряд.

    «Бавария» в первых пяти матчах Бундеслиги при главном тренере Юлиане Нагельсмане забила 20 голов. Это рекорд турнира.

    Германия. Бундеслига. 5-й тур

    Бавария – Бохум – 7:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Сане, 17; 2:0 – Киммих, 27; 3:0 – Гнабри, 32; 4:0 – Лампропулос, 43 (в свои ворота); 5:0 – Левандовски, 61; 6:0 – Киммих, 65; 7:0 – Чупо-Мотинг, 79.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +16878

      JTherry 1 час назад

      Бавария прет, как танк, к своему очередному чемпионству... интересно игрокам Баварии выигрывать такие чемпионаты, где все предсказуемо, где скуплены все лучшие игроки из других команд, где практически нет конкуренции в Бундеслиге, подвергать "унижениям" такие вот Бохумы и Гройтер Фюрты...?

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      Рейтинг: +1358

      Dr.Metal > JTherry 1 час назад

      В каждом чемпионате переодически есть своя Бавария. Достаточно вспомнить 7 чемпионств Лиона во Франции, Интера и Ювентуса в Италии. Реала и Барселоны в Испании. Таких примеров достаточно. У клуба есть деньги, отсюда фантастические результаты. А проблемы Гройтер Фюртов это проблемы только Гройтер Фюртов.

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