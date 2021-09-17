«Краснодар» выпустил коллекционные книги, посвященные клубу

«Краснодар» поучаствовал в издательской деятельности. Клуб выпустил книги о команде и инфраструктуре.

«Почти два года титанической работы по сбору и обработке информации о стадионе, парке, команде, матчах, болельщиках, академии и базе – так рождались две коллекционные книги о Парке «Краснодар» и одноименной футбольной команде.

Благодарим клуб за совместную работу!» – написало креативное агентство, выпустившее книги.

«Краснодар» основан в 2008 году.

Команда уже имеет опыт выступления в группе Лиги чемпионов.

Сейчас «Краснодар» идет в РПЛ 7-м.