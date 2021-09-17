«Краснодар» выпустил коллекционные книги, посвященные клубу

«Краснодар» поучаствовал в издательской деятельности. Клуб выпустил книги о команде и инфраструктуре.
«Почти два года титанической работы по сбору и обработке информации о стадионе, парке, команде, матчах, болельщиках, академии и базе – так рождались две коллекционные книги о Парке «Краснодар» и одноименной футбольной команде.
Благодарим клуб за совместную работу!» – написало креативное агентство, выпустившее книги.
- «Краснодар» основан в 2008 году.
- Команда уже имеет опыт выступления в группе Лиги чемпионов.
- Сейчас «Краснодар» идет в РПЛ 7-м.
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Источник: твиттер Ruport