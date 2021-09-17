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    «Краснодар» выпустил коллекционные книги, посвященные клубу

    «Краснодар» поучаствовал в издательской деятельности. Клуб выпустил книги о команде и инфраструктуре.

    «Почти два года титанической работы по сбору и обработке информации о стадионе, парке, команде, матчах, болельщиках, академии и базе – так рождались две коллекционные книги о Парке «Краснодар» и одноименной футбольной команде.

    Благодарим клуб за совместную работу!» – написало креативное агентство, выпустившее книги.

    • «Краснодар» основан в 2008 году.
    • Команда уже имеет опыт выступления в группе Лиги чемпионов.
    • Сейчас «Краснодар» идет в РПЛ 7-м.

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    Источник: твиттер Ruport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9431

      Cleaner 40 минут назад

      Краснодару нужно выпустить книгу "Как мы купили тренера, который РАЗВАЛИЛ ЦСКА."

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