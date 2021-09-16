Мяч форварда «Шерифа» Траоре в ворота «Шахтера» – лучший гол недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвала автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Им стал нападающий «Шерифа» Адама Траоре, отличившийся на 16-й минуте матча с «Шахтером» (2:0).

Помимо него на награду претендовали Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Анте Ребич («Милан») и Джордан Хендерсон («Ливерпуль»).