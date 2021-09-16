Мяч форварда «Шерифа» Траоре в ворота «Шахтера» – лучший гол недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвала автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Им стал нападающий «Шерифа» Адама Траоре, отличившийся на 16-й минуте матча с «Шахтером» (2:0).
Помимо него на награду претендовали Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Анте Ребич («Милан») и Джордан Хендерсон («Ливерпуль»).
- Траоре забил первый гол в истории молдавского футбола на групповой стадии Лиги чемпионов.
- «Шериф» выиграл в дебютном матче в группе ЛЧ.
- Молдаване также встретятся с «Реалом» и «Интером».
Sheriff winger Adama Traore takes home the prize! #UCLPOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/n8FV7Ho559— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 16, 2021
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