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    Мяч форварда «Шерифа» Траоре в ворота «Шахтера» – лучший гол недели в Лиге чемпионов

    УЕФА назвала автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Им стал нападающий «Шерифа» Адама Траоре, отличившийся на 16-й минуте матча с «Шахтером» (2:0).

    Помимо него на награду претендовали Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Анте Ребич («Милан») и Джордан Хендерсон («Ливерпуль»).

    • Траоре забил первый гол в истории молдавского футбола на групповой стадии Лиги чемпионов.
    • «Шериф» выиграл в дебютном матче в группе ЛЧ.
    • Молдаване также встретятся с «Реалом» и «Интером».

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    Источник: твиттер УЕФА

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