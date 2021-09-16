Экс-нападающий «Челси» Демба Ба приехал в Москву учиться у Рангника. Он хочет стать спортивным директором

Бывший нападающий «Челси» Демба Ба, на днях объявивший о завершении игровой карьеры, сейчас находится в Москве в гостях у Ральфа Рангника, сообщает «СЭ».

36-летний сенегалец хочет в будущем стать спортивным директором. Ба будет учиться новой профессии в компании руководителя по спорту и развитию «Локомотива».