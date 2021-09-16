Экс-нападающий «Челси» Демба Ба приехал в Москву учиться у Рангника. Он хочет стать спортивным директором

Бывший нападающий «Челси» Демба Ба, на днях объявивший о завершении игровой карьеры, сейчас находится в Москве в гостях у Ральфа Рангника, сообщает «СЭ».
36-летний сенегалец хочет в будущем стать спортивным директором. Ба будет учиться новой профессии в компании руководителя по спорту и развитию «Локомотива».
- Ба и Рангник знакомы по работе в «Хоффенхайме».
- В течение карьеры Ба выступал за «Руан», «Мускрон», «Хоффенхайм», «Вест Хэм», «Ньюкасл», «Челси», «Бешикташ», «Шанхай Шэньхуа», «Гезтепе», «Истанбул Башакшехир» и «Лугано».
- За сборную Сенегала игрок провел 22 матча и забил 4 гола.
- Он выиграл 3 трофея – Лигу Европы-2012/2013 и 2 чемпионства в Турции.
Источник: «Спорт-Экспресс»