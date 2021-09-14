Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шалимов – о 0:4 от «Рубина»: «Много и неприятно. Стыдно перед болельщиками»

Шалимов – о 0:4 от «Рубина»: «Много и неприятно. Стыдно перед болельщиками»

14 сентября 2021, 08:37
11

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча 7-го тура РПЛ с «Рубином» (0:4).

«Нам надо набирать очки. Сегодняшний результат – 4:0 – это, конечно, много. Это неприятно. Стыдно перед болельщиками, которые сюда приехали. Они покинули трибуны, не дожидаясь конца игры. Это не то, к чему мы должны идти. Мы играем для болельщиков.

Команда сейчас в тяжeлой ситуации. Нам как минимум надо биться в каждой игре. Надо исправлять ситуацию – мы на последнем месте с двумя забитыми мячами и много пропустили.

Необходимо больше тренироваться и работать. Игрокам готовиться, а нам их готовить к бою – не уступать ни в подборах, ни в единоборствах. Это первое, что должно быть, когда команда находится в такой ситуации. А 0:2 на 15 минуте – это большая фора для такой мастеровитой команды, как «Рубин». Нам эти мячи очень сильно усложнили ситуацию.

Не скажу, что мы сдались, в конце где-то смогли выправить. Понятно, что в определeнных моментах «Рубин» играл по счeту. Но мы старались играть вперeд, были угловые и штрафные, а также возможности, чтобы создать момент. Мы могли бы забить при счeте 2:0.

Нам нужно смотреть на себя, потому что ситуация очень сложная. Мы будем не просто разбираться, надо встряхивать команду. Игроки и все мы должны понять, что здесь надо сражаться – это в первую очередь.

Во-вторых, это футбол, здесь нельзя ошибаться, тем более на таком уровне, учитывая, с каким трудом мы создаeм моменты и их реализуем. А если мы ещe пропускаем первыми, то сильно себе всe усложняем», – сказал Шалимов.

  • «Урал» остался на последнем месте в РПЛ.
  • Шалимов проиграл 3 матча из 4-х в «Урале».

Источник: официальный сайт «Урала»
Россия. Премьер-лига Рубин Урал Шалимов Игорь
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1631600352
Шалимова и взяли для таких рекордов...
Ответить
Garrincha58
1631601360
думаю скоро Иванов и Шалимова уволит
Ответить
zigbert
1631605128
Самый слабый старт в чемпионате за последнее время. Вряд ли что Шалимов сумеет сделать. Хотя игроки вроде бы неплохие. Второй гол пожалуй надломил команду.
Ответить
the teacher
1631605370
Давно мы в пердиве не играли, сказал Григорий и позвал Игорька)))
Ответить
the teacher
1631605430
Игорек, стыдно когда видно, а по тебе видно совсем другое
Ответить
the teacher
1631606745
в следующем туре очередные 0:4 получим? или паровозы на рекорд пойдут? ))))
Ответить
dim29
1631615283
Президент с тренером(Иванов с Шалимовым)нашли друг-друга))).
Ответить
general.lizyukov
1631615807
Ждём обжигающей ПравдыЪ от президента клуба про несправедливое судейство. Шалимов, может, тренировать - это не твоё?
Ответить
Ганнибал Лектор
1631616417
Шалимов - не тренер. Полкоманды пешком ходит при 0-2. Игры нет от слова совсем. Даже убожович дал результат сразу. Шалимов все только ухудшил
Ответить
житель СПб
1631646715
Это не неприятно. Это позор и необходимость уходить: ничего с командой не получается.
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
2
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
1
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Все новости
Все новости
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
2
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
1
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
7
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
8
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
152
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+