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    Шалимов – о 0:4 от «Рубина»: «Много и неприятно. Стыдно перед болельщиками»

    Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча 7-го тура РПЛ с «Рубином» (0:4).

    «Нам надо набирать очки. Сегодняшний результат – 4:0 – это, конечно, много. Это неприятно. Стыдно перед болельщиками, которые сюда приехали. Они покинули трибуны, не дожидаясь конца игры. Это не то, к чему мы должны идти. Мы играем для болельщиков.

    Команда сейчас в тяжeлой ситуации. Нам как минимум надо биться в каждой игре. Надо исправлять ситуацию – мы на последнем месте с двумя забитыми мячами и много пропустили.

    Необходимо больше тренироваться и работать. Игрокам готовиться, а нам их готовить к бою – не уступать ни в подборах, ни в единоборствах. Это первое, что должно быть, когда команда находится в такой ситуации. А 0:2 на 15 минуте – это большая фора для такой мастеровитой команды, как «Рубин». Нам эти мячи очень сильно усложнили ситуацию.

    Не скажу, что мы сдались, в конце где-то смогли выправить. Понятно, что в определeнных моментах «Рубин» играл по счeту. Но мы старались играть вперeд, были угловые и штрафные, а также возможности, чтобы создать момент. Мы могли бы забить при счeте 2:0.

    Нам нужно смотреть на себя, потому что ситуация очень сложная. Мы будем не просто разбираться, надо встряхивать команду. Игроки и все мы должны понять, что здесь надо сражаться – это в первую очередь.

    Во-вторых, это футбол, здесь нельзя ошибаться, тем более на таком уровне, учитывая, с каким трудом мы создаeм моменты и их реализуем. А если мы ещe пропускаем первыми, то сильно себе всe усложняем», – сказал Шалимов.

    • «Урал» остался на последнем месте в РПЛ.
    • Шалимов проиграл 3 матча из 4-х в «Урале».

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    Источник: официальный сайт «Урала»

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    Сегодня, 08:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14285

      Garrincha58 39 минут назад

      думаю скоро Иванов и Шалимова уволит

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      Рейтинг: +51721

      portero 56 минут назад

      Шалимова и взяли для таких рекордов...

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