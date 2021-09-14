Семин – о ничьей с «Краснодаром»: «Забив гол и получив численное преимущество, мы неправильно сыграли»

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин подвел итоги матча седьмого тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Если бы до игры сказали, что мы сыграем вничью, я бы был доволен. Но после игры – нет.

Мы пропустили гол с такими большими ошибками... Забив гол и получив численное преимущество, мы неправильно сыграли. Хотя мы имели значительно больше моментов, чтобы в конце довести матч до победы. Но футбол у нас непредсказуем. Ничья, движение вперед.

Ведя в счете, мы неправильно распоряжаемся преимуществом, не используем свои моменты и оказываем малое давление на чужие ворота. Мы переходим на держание мяча у себя, что не дает результат», – сказал Семин.