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    Семин – о ничьей с «Краснодаром»: «Забив гол и получив численное преимущество, мы неправильно сыграли»

    Главный тренер «Ростова» Юрий Семин подвел итоги матча седьмого тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

    «Если бы до игры сказали, что мы сыграем вничью, я бы был доволен. Но после игры – нет.

    Мы пропустили гол с такими большими ошибками... Забив гол и получив численное преимущество, мы неправильно сыграли. Хотя мы имели значительно больше моментов, чтобы в конце довести матч до победы. Но футбол у нас непредсказуем. Ничья, движение вперед.

    Ведя в счете, мы неправильно распоряжаемся преимуществом, не используем свои моменты и оказываем малое давление на чужие ворота. Мы переходим на держание мяча у себя, что не дает результат», – сказал Семин.

    • «Ростов» играл в большинстве с 30-й минуты после удаления Гжегожа Крыховяка.
    • Команда идет на 12-м месте в таблице РПЛ.

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    Источник: Sport24

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