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    РПЛ. «Ростов» дома сыграл вничью с «Краснодаром»; у гостей автогол, удаление и незабитый пенальти

    В седьмом туре РПЛ «Ростов» и «Краснодар» победителя не выявили – ничья 1:1.

    Оба гола в матче забили краснодарцы: Урош Спайич – в свои ворота, Эдуард Сперцян – в чужие.

    С 30-й минуты команда Виктора Гончаренко играла вдесятером после удаления Гжегожа Крыховяка, а на 42-й минуте упустила возможность реализовать пенальти.

    Россия. РПЛ. 7-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Спайич, 29 (в свои ворота); 1:1 – Сперцян, 65.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев (Поярков, 70), Баштуш, Осипенко, Хаджикадунич, Лангович, Глебов, Сухомлинов (Гигович, 80), Альмквист, Хашимото (Фольмер, 46), Комличенко (Соу, 75).

    «Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Корнюшин, Кайо, Газинский (Кривцов, 65), Классон, Крыховяк, Кабелла (Ильин, 66), Ионов (Стоцкий, 89), Кордоба (Сперцян, 33).

    Предупреждения: Сухомлинов, 6; Альмквист, 41; Комличенко, 44; Лангович, 70 – Крыховяк, 6; Газинский, 51; Ильин, 90+4.

    Удаление: нет – Крыховяк, 30.

    Незабитый пенальти: нет – Кабелла, 42.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:27
    Комментарии46
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      Рейтинг: +89359

      zigbert 36 минут назад

      Напряженный получился матч. Уступать не хотел никто. Ничья пожалуй закономерна.Краснодар несколько раз выручил Сафонов но ведь они и играли в меньшинстве. У Ростова активен был Альмквист. У Краснодара пожалуй лучшим был Сперцян.

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      Рейтинг: +46665

      MaxRnD > zigbert 29 минут назад

      Саня, у Краснодара однозначно лучшим был Сафонов

      1
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      Рейтинг: +89359

      zigbert > MaxRnD 20 минут назад

      Может и соглашусь с тобой Макс. Бывают и у него ошибки но в этом матче можно сказать спас команду.

      1
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      Рейтинг: +1009

      Серёга Краснодарский 54 минуты назад

      А что карпин сделал с великой командой? Надеюсь Семин приведёт команду в порядок и Сельмашу придут победы.

      1
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      Рейтинг: +46665

      MaxRnD > Серёга Краснодарский 42 минуты назад

      Посмотри на состав нынешнего Ростова. Причём здесь Карпин ?

      2
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      Рейтинг: +1009

      Серёга Краснодарский > MaxRnD 36 минут назад

      В межсезонье готовил состав папа римский или карпин? Игры и физики нет.

      1
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      Рейтинг: +46665

      MaxRnD > Серёга Краснодарский 30 минут назад

      Ну набрали пацанов со двора и что ? Если они сырые, то ты их хоть как тренируй ... толку-то ?

      1
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      Рейтинг: +1009

      Серёга Краснодарский > MaxRnD 26 минут назад

      Все будет хорошо. Вперёд Сельмаш

      1
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      Рейтинг: +2713

      ySS 1 час назад

      Шоу одной команды, всё сами делали.
      Пока Арутюнянц не приобретет хоть одного толкового игрока в середину поля, рассчитывать стоит только на большую удачу.
      И никакой волшебник не поможет.

      3
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      Рейтинг: +16781

      derrik2000 1 час назад

      Ну, не знаю, не знаю...
      Я, возможно, и предвзят, но у Карпина в Ростове команда была намного интереснее.
      ИГРАЛА по крайней мере, и смотрел я Ростов практически всегда с большим удовольствием
      А Палыч...

      0
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      Рейтинг: +10041

      житель СПб > derrik2000 56 минут назад

      Той команды уже нет! Это одна из причин - почему Карпин убежал из Ростова. Семин его (Ростов) сейчас спасает.

      6
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      Рейтинг: +4168

      rash1959 1 час назад

      Палыч, давно пора на печи лежать, бока греть. Какой член тебя погнал на работу?

      1
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      ...
      Рейтинг: +10041

      житель СПб > rash1959 57 минут назад

      Думаю, любовь к футболу! И результат - спасение команды - он наверняка даст.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +16712

      JTherry 1 час назад

      состав у Ростова, конечно, только "ничейки" гонять в РПЛ, всех распродали, непонятно, какие задачи Семин с этим составом решать будет... даже удаление Крыховяка, промах Кабеллы с пенальти не принесли Ростову никаких дивидендов...

      8
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      Рейтинг: +9574

      Вомбат 1 час назад

      Чего не отнять у РПЛ так это интриги. По соревновательности наша лига наверняка находится в первой десятке Европы. Качество футбола так себе, но смотреть интересно.

      4
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      Рейтинг: +10041

      житель СПб 1 час назад

      Невероятная игра, и обе команды можно поздравить с результатом. Все таки - положительным для обеих.

      3
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      Рейтинг: +16712

      JTherry > житель СПб 1 час назад

      чего там "невероятного"? у Ростовской области и Краснодарского края - дни рождения, вполне себе "закономерная" ничья...)

      3
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      Рейтинг: +10041

      житель СПб > JTherry 1 час назад

      Добрый вечер! Для договорного матча - не слишком ли закрученная история? То есть специально головой себе мяч забили? Я думаю, это излишний поиск "ведьм".

      2
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      Рейтинг: +339

      ростов 100/100 1 час назад

      Если бы не Ростов то такой отвратительный матч и не смотрел бы. Краснодар конечно по техничнее, а Ростов......не хочу говорить, все видели сами.Краснодар всё сделал для победы Ростова, но Ростов не смог принять такой подарок, не хватило таланта.

      7
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      Рейтинг: +6386

      владимир миронов 1 час назад

      Это не игра, а какой-то триллер. Вполне логичный исход--ничья.

      6
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      Рейтинг: +16712

      JTherry > владимир миронов 1 час назад

      сегодня понедельник, 13 - триллер...)))

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