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  • РПЛ. «Ростов» дома сыграл вничью с «Краснодаром»; у гостей автогол, удаление и незабитый пенальти

РПЛ. «Ростов» дома сыграл вничью с «Краснодаром»; у гостей автогол, удаление и незабитый пенальти

13 сентября 2021, 21:27
48

В седьмом туре РПЛ «Ростов» и «Краснодар» победителя не выявили – ничья 1:1.

Оба гола в матче забили краснодарцы: Урош Спайич – в свои ворота, Эдуард Сперцян – в чужие.

С 30-й минуты команда Виктора Гончаренко играла вдесятером после удаления Гжегожа Крыховяка, а на 42-й минуте упустила возможность реализовать пенальти.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Спайич, 29 (в свои ворота); 1:1 – Сперцян, 65.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Поярков, 70), Баштуш, Осипенко, Хаджикадунич, Лангович, Глебов, Сухомлинов (Гигович, 80), Альмквист, Хашимото (Фольмер, 46), Комличенко (Соу, 75).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Корнюшин, Кайо, Газинский (Кривцов, 65), Классон, Крыховяк, Кабелла (Ильин, 66), Ионов (Стоцкий, 89), Кордоба (Сперцян, 33).

Предупреждения: Сухомлинов, 6; Альмквист, 41; Комличенко, 44; Лангович, 70 – Крыховяк, 6; Газинский, 51; Ильин, 90+4.

Удаление: нет – Крыховяк, 30.

Незабитый пенальти: нет – Кабелла, 42.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар
Комментарии (48)
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slavа0508
1631557689
Эх Палыч ну как же так???
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nominum
1631557892
Ну неужели Ростову недостаточно час играть с численным преимуществом? Сколько надо удалить игроков Краснодара, чтоб хотя бы РАЗ выиграть на родной Ростов-Арене?????
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tushkanlz
1631558106
Где-то "повезло" обеим командам, справедливый, получается, результат и обидный тоже...
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paracetamol
1631558220
Бардак, а не игра. Кто куда бежит и сам не знает!
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Sancho010365
1631558250
Тяжёлый осадок от матча. Было всё действительно, но Краснодар побеждать не хотел. Поярков мог решить исход, но он не Андерс Драйер. Крыховяка колошматит с ЧМ, подводил и Локомотив и в Краснодаре тоже самое и уже не первый раз.
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владимир миронов
1631558525
Это не игра, а какой-то триллер. Вполне логичный исход--ничья.
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ростов 100/100
1631558558
Если бы не Ростов то такой отвратительный матч и не смотрел бы. Краснодар конечно по техничнее, а Ростов......не хочу говорить, все видели сами.Краснодар всё сделал для победы Ростова, но Ростов не смог принять такой подарок, не хватило таланта.
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Вомбат
1631558770
Чего не отнять у РПЛ так это интриги. По соревновательности наша лига наверняка находится в первой десятке Европы. Качество футбола так себе, но смотреть интересно.
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JTherry
1631558792
состав у Ростова, конечно, только "ничейки" гонять в РПЛ, всех распродали, непонятно, какие задачи Семин с этим составом решать будет... даже удаление Крыховяка, промах Кабеллы с пенальти не принесли Ростову никаких дивидендов...
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zigbert
1631561367
Напряженный получился матч. Уступать не хотел никто. Ничья пожалуй закономерна.Краснодар несколько раз выручил Сафонов но ведь они и играли в меньшинстве. У Ростова активен был Альмквист. У Краснодара пожалуй лучшим был Сперцян.
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