РПЛ. «Ростов» дома сыграл вничью с «Краснодаром»; у гостей автогол, удаление и незабитый пенальти

В седьмом туре РПЛ «Ростов» и «Краснодар» победителя не выявили – ничья 1:1.

Оба гола в матче забили краснодарцы: Урош Спайич – в свои ворота, Эдуард Сперцян – в чужие.

С 30-й минуты команда Виктора Гончаренко играла вдесятером после удаления Гжегожа Крыховяка, а на 42-й минуте упустила возможность реализовать пенальти.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Спайич, 29 (в свои ворота); 1:1 – Сперцян, 65.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Поярков, 70), Баштуш, Осипенко, Хаджикадунич, Лангович, Глебов, Сухомлинов (Гигович, 80), Альмквист, Хашимото (Фольмер, 46), Комличенко (Соу, 75).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Корнюшин, Кайо, Газинский (Кривцов, 65), Классон, Крыховяк, Кабелла (Ильин, 66), Ионов (Стоцкий, 89), Кордоба (Сперцян, 33).

Предупреждения: Сухомлинов, 6; Альмквист, 41; Комличенко, 44; Лангович, 70 – Крыховяк, 6; Газинский, 51; Ильин, 90+4.

Удаление: нет – Крыховяк, 30.

Незабитый пенальти: нет – Кабелла, 42.

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