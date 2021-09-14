Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Алексей Матюнин (Москва)
Помощники:
Адлан Хатуев, Максим Ковалев
Дополнительные помощники:
VAR - Сергей Карасев AVAR - Валерий Данченко
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Юрий Баскаков
Материалы

Ростов - Краснодар

13.09.2021, Понедельник, 19:30 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 7 тур Ростов - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
30 тур
16 мая, воскресенье 14:00 Ростов 1:3 Краснодар
6 тур
30 августа, воскресенье 20:00 Краснодар 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
25 тур
1 июля, среда 20:00 Ростов 1:1 Краснодар
15 тур
3 ноября, воскресенье 16:30 Краснодар 2:2 Ростов
Товарищеские матчи 2020

23 февраля, воскресенье 16:00 Краснодар 0:1 Ростов
Товарищеские матчи 2019

17 ноября, воскресенье 16:00 Краснодар 1:0 Ростов
Кубок «Париматч» Премьер 2019
2 тур
30 июня, воскресенье 11:30 Краснодар 3:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
27 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Ростов 1:1 Краснодар
13 тур
4 ноября, воскресенье 16:30 Краснодар 2:2 Ростов
Россия. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
ответный матч		 24 февраля, воскресенье 19:00 Ростов 1:0 Краснодар
Россия. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
первый матч		 5 декабря, среда 19:30 Краснодар 2:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
21 тур
3 марта, суббота 19:00 Краснодар 3:1 Ростов
7 тур
20 августа, воскресенье 20:00 Ростов 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
21 тур
3 апреля, понедельник 19:30 Ростов 0:0 Краснодар
7 тур
18 сентября, воскресенье 20:00 Краснодар 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
17 тур
30 ноября, понедельник 19:00 Краснодар 2:1 Ростов
3 тур
2 августа, воскресенье 20:00 Ростов 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
29 тур
24 мая, воскресенье 13:30 Краснодар 2:1 Ростов
4 тур
17 августа, воскресенье 21:00 Ростов 0:2 Краснодар
Россия. Кубок (2013/2014)
Финал
8 мая, четверг 18:30 Краснодар 0:0
(5:6)п		 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
6 апреля, воскресенье 18:30 Краснодар 0:2 Ростов
2 тур
21 июля, воскресенье 20:00 Ростов 2:2 Краснодар
Товарищеские матчи 2013

12 октября, суббота 15:00 Ростов 1:2 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
7 декабря, пятница 18:30 Ростов 2:3 Краснодар
5 тур
18 августа, суббота 20:00 Краснодар 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
39 тур
16 апреля, понедельник 19:00 Ростов 1:1 Краснодар
33 тур
5 марта, понедельник 18:30 Краснодар 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
27 тур
15 октября, суббота 16:15 Краснодар 2:0 Ростов
12 тур
10 июня, пятница 21:00 Ростов 1:3 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
...
  • ...
    Рейтинг: +67941

    portero 13 сентября 2021, 21:26

    Ильин днище ни техники ни выносливости, шланг бестолковый.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +67941

    portero 13 сентября 2021, 21:08

    Классон никак не наберет форму, бестлковит на поле...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +67941

    portero 13 сентября 2021, 20:46

    мандюнин сук...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +18606

    ilichkadr 13 сентября 2021, 20:28

    Ростов вперед!! Пора брать очки.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +67941

    portero 13 сентября 2021, 20:16

    Да... пенку и ту не забить
    Ионов тоже сплошные ошибки...
    Пожалуй сегодня продуем.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4356

    Yurok161 13 сентября 2021, 19:31

    Бомбардир не в курсе, что ГТ Ростова уже не Карпин?))

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 13 сентября 2021, 19:10

    Скорее всего ничья.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2813

    Бугимен 13 сентября 2021, 17:48

    УДАЧИ КРАСНОДАРУ!!!!!!!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +185

    Edward52 13 сентября 2021, 11:35

    Остается только посочувствовать Ростову, 1:3 не меньше.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 