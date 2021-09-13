РФС объявил об отставке Кашшаи

Виктор Кашшаи покинул пост главы департамента судейства РФС.

«Мы благодарим Виктора за работу и внедрение в нашу систему европейских стандартов, которые, безусловно, важны для проводимой РФС реформы судейства.

Виктор создал систему подготовки судей профессиональных лиг к матчам в соревновательный период, влияющую на будущие назначения на игры. Она основана на высокой интенсивности тренировочного процесса и регулярном мониторинге двигательной активности.

Пока позиция руководителя департамента судейства не занята, за все административные вопросы будет отвечать заместитель руководителя департамента судейства Павел Каманцев, дебрифинг по итогам прошедшего тура проведет Николай Иванов.

О назначениях на предстоящие туры мы будем сообщать в обычном режиме», сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.