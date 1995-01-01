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    РФС объявил об отставке Кашшаи

    Виктор Кашшаи покинул пост главы департамента судейства РФС.

    «Мы благодарим Виктора за работу и внедрение в нашу систему европейских стандартов, которые, безусловно, важны для проводимой РФС реформы судейства.

    Виктор создал систему подготовки судей профессиональных лиг к матчам в соревновательный период, влияющую на будущие назначения на игры. Она основана на высокой интенсивности тренировочного процесса и регулярном мониторинге двигательной активности.

    Пока позиция руководителя департамента судейства не занята, за все административные вопросы будет отвечать заместитель руководителя департамента судейства Павел Каманцев, дебрифинг по итогам прошедшего тура проведет Николай Иванов.

    О назначениях на предстоящие туры мы будем сообщать в обычном режиме», сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

    • Кашшаи возглавлял департамент судейства РФС с января 2020 года.
    • Сообщалось, что его может заменить серб Милорад Мажич.
    • По информации «Спорт-Экспресса», в российский судейский корпус могут прийти итальянские специалисты.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 17:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9630

      alex1951 48 минут назад

      Стандартные фразы......
      но как известно - обоср.....так и провожают.....
      у него стиль продажных судей ,ну как в Россиии,но даже тут сумел обхезаться.....
      На вилы того,кто его позвал.....
      Никогда не забудем ,как это рыжее Гов... испортило Эстонии Великую переспективу......А как же ..нищую страну пускать на ЕВРО 2012....Убил бы гада!

      0
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      Рейтинг: +516

      El_Chori 59 минут назад

      Недолго музыка играла(
      Главное, чтобы Хачатурянц не ушел

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      Рейтинг: +10330

      BRO_football 1 час назад

      Пхахах, меняют глав департамента судейства как перчатки, а качество судейства не меняется! Может, пора уже Хачатурянца поменять?

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      Рейтинг: +27703

      VVM1964 > BRO_football 1 час назад

      Бери выше - многие засиделись на своих постах )

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