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    Фернандес: «Благодарю Бога за то, что открыл мне двери в ЦСКА и сборную России. И Путина за гражданство»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес высказался о завершении карьеры в сборной России.

    — Ни разу не пожалел, что в итоге выбрал выступления за сборную России, а не Бразилии?

    — Нет! В этом плане я никогда не разочаруюсь. Помню момент, когда Роман Бабаев только начинал со мной разговаривать, было бы ли мне интересно получить российское гражданство. И я ни разу не сомневался в своем решении.

    Хотел бы в первую очередь поблагодарить Бога за то, что он открыл мне в свое время двери в ЦСКА и сборную России, без Господа я бы ничего не добился. Благодарен президенту России Владимиру Путину, который предоставил мне возможность получить гражданство, благодарен и всем другим причастным к этому людям.

    Еще хотел бы поблагодарить всех, с кем работал в национальной команде — партнеров, персонал, администрацию команды и всех болельщиков. Для меня было огромной честью носить футболку сборной России, защищать ее цвета, я никогда этого не забуду!

    • Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.
    • За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
    • С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.

    «Никогда не пожалею, что выбрал Россию, а не Бразилию». Фернандес написал открытое письмо

    Карпин: «Решение Фернандеса не стало неожиданным. Он задумывался о завершении карьеры в сборной в начале августа»

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25110

      пьяныйхоровод 43 секунды назад

      Got save the king ! )))))))))))

      0
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      Рейтинг: +652

      mama1991 17 минут назад

      Бог, рассея, путин!))

      1
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      Рейтинг: -1139

      Вот оно чё Михалыч 22 минуты назад

      И Путина за гражданство =====А куды путин денется ? Ежели свои расейские кривоногие...Это путин должон тебя благодарить, что ты бразильский футболист захотел играть за расейскую сборную. )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21308

      DOCTOR PENALTY 36 минут назад

      Сильный игрок, преданный футболу, но некоторые из этих слов не хотелось бы слышать из его уст.

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