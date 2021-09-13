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  • Фернандес: «Благодарю Бога за то, что открыл мне двери в ЦСКА и сборную России. И Путина за гражданство»

Фернандес: «Благодарю Бога за то, что открыл мне двери в ЦСКА и сборную России. И Путина за гражданство»

13 сентября 2021, 14:40
18

Защитник ЦСКА Марио Фернандес высказался о завершении карьеры в сборной России.

— Ни разу не пожалел, что в итоге выбрал выступления за сборную России, а не Бразилии?

— Нет! В этом плане я никогда не разочаруюсь. Помню момент, когда Роман Бабаев только начинал со мной разговаривать, было бы ли мне интересно получить российское гражданство. И я ни разу не сомневался в своем решении.

Хотел бы в первую очередь поблагодарить Бога за то, что он открыл мне в свое время двери в ЦСКА и сборную России, без Господа я бы ничего не добился. Благодарен президенту России Владимиру Путину, который предоставил мне возможность получить гражданство, благодарен и всем другим причастным к этому людям.

Еще хотел бы поблагодарить всех, с кем работал в национальной команде — партнеров, персонал, администрацию команды и всех болельщиков. Для меня было огромной честью носить футболку сборной России, защищать ее цвета, я никогда этого не забуду!

  • Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.
  • За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
  • С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.

«Никогда не пожалею, что выбрал Россию, а не Бразилию». Фернандес написал открытое письмо

Карпин: «Решение Фернандеса не стало неожиданным. Он задумывался о завершении карьеры в сборной в начале августа»

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Фернандес Марио Путин Владимир
Комментарии (18)
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DOCTOR PENALTY
1631533665
Сильный игрок, преданный футболу, но некоторые из этих слов не хотелось бы слышать из его уст.
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vladimir-7
1631536288
Молодец Марио Фернандес, измучился с одним тренером, посмотрел, пришел аналогичный и Марио решил уйти от них. Правильно сделал.
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сасас
1631536334
Ну как же ПУ не лизнуть
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moskowcity-petrv
1631539006
Патриот очередной…ты необходим сборной и сбегаешь
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oyabun
1631539052
А что, гражданство, как помилование теперь исключительно в ведении Президента?
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Давид59
1631541163
Мдаааа! Он, похоже, совсем обрусел. Раз такое ляпнул.
Ответить
OOOVVV.
1631543777
Супер Марио решил идти по стопам Игоря Акинфеева. От игр в сборной получал травмы, здоровье дороже. Правильное решение.
Ответить
BarStep
1631553374
Спасибо Марио! Ты действительно супер! И да, не оглядывайся на наших либерастов, ты всё правильно говоришь.. А главное искренне. Удачи тебе!
Ответить
FanatSerj
1631554314
И тебе Марио спасибо за ЧМ-2018 мы тоже будем помнить тебя как лучшего бразильца который стал русским ))
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