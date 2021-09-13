Фернандес: «Благодарю Бога за то, что открыл мне двери в ЦСКА и сборную России. И Путина за гражданство»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес высказался о завершении карьеры в сборной России.
— Ни разу не пожалел, что в итоге выбрал выступления за сборную России, а не Бразилии?
— Нет! В этом плане я никогда не разочаруюсь. Помню момент, когда Роман Бабаев только начинал со мной разговаривать, было бы ли мне интересно получить российское гражданство. И я ни разу не сомневался в своем решении.
Хотел бы в первую очередь поблагодарить Бога за то, что он открыл мне в свое время двери в ЦСКА и сборную России, без Господа я бы ничего не добился. Благодарен президенту России Владимиру Путину, который предоставил мне возможность получить гражданство, благодарен и всем другим причастным к этому людям.
Еще хотел бы поблагодарить всех, с кем работал в национальной команде — партнеров, персонал, администрацию команды и всех болельщиков. Для меня было огромной честью носить футболку сборной России, защищать ее цвета, я никогда этого не забуду!
- Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.
- За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
- С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.
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