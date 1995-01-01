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    «Никогда не пожалею, что выбрал Россию, а не Бразилию». Фернандес написал открытое письмо

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес объяснил, почему принял решение завершить карьеру в сборной России.

    «Всем привет! Это Марио. И у меня есть для вас несколько важных слов.

    Сразу о главном: мой путь в сборной России подходит к концу. Я завершаю свою карьеру в национальной команде России.

    Позвольте мне объяснить почему. На этой неделе мне исполняется 31 год и с возрастом мои травмы участились, что осложнило возможность выступления одновременно за сборную и клуб.

    Именно поэтому хочу сосредоточиться на выступлениях за свой клуб ЦСКА и дать возможность молодым футболистам играть в национальной команде. С моей точки зрения, так было бы справедливо.

    Должен сказать, что помню каждый из своих 35 матчей в футболке с двуглавым орлом на груди. Я, мальчишка из Сан-Каэтано-ду-Сул, живу в России почти 10 лет и счастлив, что смог принести ей пользу.

    Хотел бы воспользоваться этим моментом для того, чтобы в первую очередь поблагодарить Господа Бога, потому что без Господа я бы никогда не приехал бы в Россию и не дошeл бы до текущего момента.

    Я также хотел бы поблагодарить свою семью, которая всегда меня поддерживала, мой родной клуб ЦСКА и всех болельщиков. Искренне – никогда не пожалею, что решил играть за Россию, а не Бразилию. Я полностью отдавал всего себя в сборной, в каждом матче, начиная с товарищеской игры с «Динамо», и заканчивая встречей с Хорватией в Лужниках, которая стала для меня последней.

    Хочу, чтобы все знали: я играл за партнеров и за вас, уважаемые болельщики. Которые всегда нас поддерживали – как у телевизора, так и на стадионе.

    Самые сильные эмоции от футбола я получил в 2018-м, на чемпионате мира. На самом деле, это вообще был самый восхитительный месяц в моей карьере. Если вы попросите меня описать свои эмоции от гола в добавленное время с хорватами, не смогу это сделать.

    Просто вспомню, как это было. 115-я минута. Подача Дзаги со штрафного. Я выпрыгиваю. Мяч касается моей головы и летит точно в левый нижний угол...

    Вы помните, как это было? Вы же знаете, я не слишком эмоциональный человек, но тот момент я помню отчeтливо. И я побежал к вам, к болельщикам.

    Мне также показалось, что на трибунах не тысячи фанатов, попавшие на игру в Сочи, а миллионы людей, которые живут в России и объединены национальной сборной. Сборной, из которой я сейчас ухожу. Но всегда буду ее поддерживать.

    Ваш Марио Фернандес», – приводит слова футболиста пресс-служба РФС.

    • Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.
    • За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
    • С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +21044

      slavutiq70 12 минут назад

      Марио не когда не сачковал на поле выкладывался на все 100% ...Здоровья и удачи Марио!!!

      1
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      Рейтинг: +16671

      JTherry 26 минут назад

      "никогда не пожалею, что решил играть за Россию, а не Бразилию..."
      ...а были варианты по игре за сборную Бразилии?

      2
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      Рейтинг: +14282

      Garrincha58 29 минут назад

      к сожалению многие хорошие игроки из за частых травм или заканчивают вообще с футболом или прекращают раньше времени играть за свои сборные дабы уменьшить нагрузки, которых в сегодняшнем современном футболе в разы больше чем 10-15 лет назад, поэтому к его выбору надо отнестись с уважением поблагодарить за всё что он сделал в нашем футболе не все отечественные игроки на такое способны, успехов и здоровья тебе Марио

      2
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      Рейтинг: +1207

      Enter2006 34 минуты назад

      Марио, ты не просто как футболист отличный, но и как человек! Удачи тебе дальнейшей и в спорте и в личной жизни!

      3
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      Рейтинг: +2368

      BlackMurder 59 минут назад

      это наверное единственный футболист ,который выкладывается на команду и работает до последнего, удачи Марио!

      4
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      Рейтинг: +471

      111ax 1 час назад

      красавчик, профессионал

      5
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      Рейтинг: +17

      Russia-Brazil 3-0 1 час назад

      Топовый игрок! Сборной будет не хватать его

      5
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      Рейтинг: +377

      garet12222 1 час назад

      Марио и правда всегда работал до последнего. даже когда игра не шла у сборной, то к Марио вопросов по отдаче не было

      7
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      Рейтинг: +405

      Sancho010365 1 час назад

      Вот в такие моменты хотелось бы, чтобы на самом самом верху России официально наградили Марио Фернандеса. Это было бы красиво на весь мир. Было бы здорово и справедливо. Молодец! Мужик, сам принял решение для себя. Ах, какие банки закидывал в ворота соперников. А раз так Марио выздоравливай, сосредоточится нужно пока на Спартаке, парочку им вложить в ворота, болельщики тебя ждут, давай брат.

      6
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      Рейтинг: +21308

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Очень жаль. Печально. Подобный шаг нужно было сделать Дзюбе в 2018 году.

      3
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      Рейтинг: +1837

      tarasofka > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      ему нужно забить всего 1 гол, чтобы сделать этот шаг. до этого момента он вряд ли попрощается со сборной) тем более, он озвучивал свою цель: обойти кержа по голам за сборную. ща с у обоих по 30.

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      Рейтинг: +14282

      Garrincha58 > DOCTOR PENALTY 27 минут назад

      а он кстати в 2018г. был одним из лучших в сборной так что сейчас можно и закончить

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