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  • «Никогда не пожалею, что выбрал Россию, а не Бразилию». Фернандес написал открытое письмо

«Никогда не пожалею, что выбрал Россию, а не Бразилию». Фернандес написал открытое письмо

13 сентября 2021, 13:40
18

Защитник ЦСКА Марио Фернандес объяснил, почему принял решение завершить карьеру в сборной России.

«Всем привет! Это Марио. И у меня есть для вас несколько важных слов.

Сразу о главном: мой путь в сборной России подходит к концу. Я завершаю свою карьеру в национальной команде России.

Позвольте мне объяснить почему. На этой неделе мне исполняется 31 год и с возрастом мои травмы участились, что осложнило возможность выступления одновременно за сборную и клуб.

Именно поэтому хочу сосредоточиться на выступлениях за свой клуб ЦСКА и дать возможность молодым футболистам играть в национальной команде. С моей точки зрения, так было бы справедливо.

Должен сказать, что помню каждый из своих 35 матчей в футболке с двуглавым орлом на груди. Я, мальчишка из Сан-Каэтано-ду-Сул, живу в России почти 10 лет и счастлив, что смог принести ей пользу.

Хотел бы воспользоваться этим моментом для того, чтобы в первую очередь поблагодарить Господа Бога, потому что без Господа я бы никогда не приехал бы в Россию и не дошeл бы до текущего момента.

Я также хотел бы поблагодарить свою семью, которая всегда меня поддерживала, мой родной клуб ЦСКА и всех болельщиков. Искренне – никогда не пожалею, что решил играть за Россию, а не Бразилию. Я полностью отдавал всего себя в сборной, в каждом матче, начиная с товарищеской игры с «Динамо», и заканчивая встречей с Хорватией в Лужниках, которая стала для меня последней.

Хочу, чтобы все знали: я играл за партнеров и за вас, уважаемые болельщики. Которые всегда нас поддерживали – как у телевизора, так и на стадионе.

Самые сильные эмоции от футбола я получил в 2018-м, на чемпионате мира. На самом деле, это вообще был самый восхитительный месяц в моей карьере. Если вы попросите меня описать свои эмоции от гола в добавленное время с хорватами, не смогу это сделать.

Просто вспомню, как это было. 115-я минута. Подача Дзаги со штрафного. Я выпрыгиваю. Мяч касается моей головы и летит точно в левый нижний угол...

Вы помните, как это было? Вы же знаете, я не слишком эмоциональный человек, но тот момент я помню отчeтливо. И я побежал к вам, к болельщикам.

Мне также показалось, что на трибунах не тысячи фанатов, попавшие на игру в Сочи, а миллионы людей, которые живут в России и объединены национальной сборной. Сборной, из которой я сейчас ухожу. Но всегда буду ее поддерживать.

Ваш Марио Фернандес», – приводит слова футболиста пресс-служба РФС.

  • Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.
  • За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
  • С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Фернандес Марио
Комментарии (18)
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Sancho010365
1631530575
Вот в такие моменты хотелось бы, чтобы на самом самом верху России официально наградили Марио Фернандеса. Это было бы красиво на весь мир. Было бы здорово и справедливо. Молодец! Мужик, сам принял решение для себя. Ах, какие банки закидывал в ворота соперников. А раз так Марио выздоравливай, сосредоточится нужно пока на Спартаке, парочку им вложить в ворота, болельщики тебя ждут, давай брат.
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garet12222
1631530665
Марио и правда всегда работал до последнего. даже когда игра не шла у сборной, то к Марио вопросов по отдаче не было
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Russia-Brazil 3-0
1631530802
Топовый игрок! Сборной будет не хватать его
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111ax
1631530861
красавчик, профессионал
Ответить
BlackMurder
1631532329
это наверное единственный футболист ,который выкладывается на команду и работает до последнего, удачи Марио!
Ответить
Enter2006
1631533837
Марио, ты не просто как футболист отличный, но и как человек! Удачи тебе дальнейшей и в спорте и в личной жизни!
Ответить
Garrincha58
1631534131
к сожалению многие хорошие игроки из за частых травм или заканчивают вообще с футболом или прекращают раньше времени играть за свои сборные дабы уменьшить нагрузки, которых в сегодняшнем современном футболе в разы больше чем 10-15 лет назад, поэтому к его выбору надо отнестись с уважением поблагодарить за всё что он сделал в нашем футболе не все отечественные игроки на такое способны, успехов и здоровья тебе Марио
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JTherry
1631534344
"никогда не пожалею, что решил играть за Россию, а не Бразилию..." ...а были варианты по игре за сборную Бразилии?
Ответить
slavа0508
1631535156
Марио не когда не сачковал на поле выкладывался на все 100% ...Здоровья и удачи Марио!!!
Ответить
GermanVo
1631535982
Очень жаль. Один из лучших на своей позиции. Есть такие футболисты из принципиальных соперников, кого уважаешь и за игру на поле, и за человеческие качества. Хочется только пожелать поменьше травм и удачи во всём.
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