Фернандес завершил карьеру в сборной России

Здоровья и удачи Марио ! Достойный уважения игрок высокого уровня, один из немногих.
Защитник ЦСКА Марио Фернандес принял решение завершить выступления за сборную России.
«С каждым разом всe сложнее выступать на два фронта, всe больше времени требуется на восстановление. К сожалению, участились и травмы. Хочется сосредоточиться на играх за клуб, который стал мне родным, и дать возможность молодeжи развиваться в сборной.
Поэтому я решил уйти именно сейчас. Для меня было огромной честью носить футболку сборной, защищать еe цвета, я никогда этого не забуду!
Все матчи в форме сборной были важными для меня! Все футболисты мечтают выступить на мундиале, поэтому четвертьфинал чемпионата мира все же особенный момент.
Та встреча навсегда останется в моей памяти – я испытал неповторимые, особенные эмоции, вся страна в едином порыве поддерживала нас, жила этим чемпионатом!» – сказал Фернандес.
- Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.
- За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
- С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.