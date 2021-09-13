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Фернандес завершил карьеру в сборной России

13 сентября 2021, 13:29
35

Защитник ЦСКА Марио Фернандес принял решение завершить выступления за сборную России.

«С каждым разом всe сложнее выступать на два фронта, всe больше времени требуется на восстановление. К сожалению, участились и травмы. Хочется сосредоточиться на играх за клуб, который стал мне родным, и дать возможность молодeжи развиваться в сборной.

Поэтому я решил уйти именно сейчас. Для меня было огромной честью носить футболку сборной, защищать еe цвета, я никогда этого не забуду!

Все матчи в форме сборной были важными для меня! Все футболисты мечтают выступить на мундиале, поэтому четвертьфинал чемпионата мира все же особенный момент.

Та встреча навсегда останется в моей памяти – я испытал неповторимые, особенные эмоции, вся страна в едином порыве поддерживала нас, жила этим чемпионатом!» – сказал Фернандес.

  • Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.
  • За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
  • С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.

Источник: телеграм-канал сборной России
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Фернандес Марио
Комментарии (35)
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Замир
1631529077
Марио, спасибо тебе большое, помог очень. Лучший!
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Derzkiy1
1631529175
Лучший в сборной на чм был!
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VVM1964
1631529853
Жаль , хороший игрок , удачи в клубе ! p.s. В матче со Спартаком только сильно не усердствуй )))
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FC_MORDOVIA
1631530897
Да уж, обидно... Большая потеря для сборной, но есть в этом плюс для ЦСКА
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portero
1631531515
Молодец, почувствовал что не тянет на даа фронта и ушел. В ЦСКА еще будет тащить ....
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Enter2006
1631533768
Как жаль, один из лучших футболистов нынешней сборной России, и покидает её.. (
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Боцман59rus
1631534356
_ такое решение заслуживает уважения, это и к Акинфееву относится. А вот Жиркову никто не сказал что так можно было, а зря)
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tushkanlz
1631535723
Здоровья и удачи Марио ! Достойный уважения игрок высокого уровня, один из немногих.
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BRO_football
1631539197
Эх, теперь и Фернандесу, как Акинфееву, на каждом сборе сборной России будут названивать с просьбой вернуться, потому что тренеры-раздолбаи не могут найти ему замену.
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Loko_Roma
1631550633
Пример всем пердунам которые сидят в сборной, пока их не вынесут
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