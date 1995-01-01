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    Фернандес завершил карьеру в сборной России

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес принял решение завершить выступления за сборную России.

    «С каждым разом всe сложнее выступать на два фронта, всe больше времени требуется на восстановление. К сожалению, участились и травмы. Хочется сосредоточиться на играх за клуб, который стал мне родным, и дать возможность молодeжи развиваться в сборной.

    Поэтому я решил уйти именно сейчас. Для меня было огромной честью носить футболку сборной, защищать еe цвета, я никогда этого не забуду!

    Все матчи в форме сборной были важными для меня! Все футболисты мечтают выступить на мундиале, поэтому четвертьфинал чемпионата мира все же особенный момент.

    Та встреча навсегда останется в моей памяти – я испытал неповторимые, особенные эмоции, вся страна в едином порыве поддерживала нас, жила этим чемпионатом!» – сказал Фернандес.

    • Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.
    • За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
    • С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии21
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      Рейтинг: +932

      tushkanlz 2 минуты назад

      Здоровья и удачи Марио ! Достойный уважения игрок высокого уровня, один из немногих.

      1
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      Рейтинг: +25000

      Боцман59rus 25 минут назад

      _ такое решение заслуживает уважения, это и к Акинфееву относится. А вот Жиркову никто не сказал что так можно было, а зря)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1207

      Enter2006 35 минут назад

      Как жаль, один из лучших футболистов нынешней сборной России, и покидает её.. (

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      NeoNaTe 38 минут назад

      Дзюбе то же самое сделать бы не мешало

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10028

      NewLife > NeoNaTe 15 минут назад

      Сначала зюбе надо в сборную попасть)

      0
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      Рейтинг: +9265

      Cleaner > NewLife 1 минуту назад

      В сентябре мы все увидели, что такое сборная без Дзюбы. Если Карпин хочет попасть на ЧМ 2022 он извинится перед Дзюбой и вернет его на оставшиеся матчи.

      0
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      Рейтинг: -492

      СуперПАВ9 1 час назад

      Жаль мог бы еше поиграть

      3
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      Рейтинг: +51708

      portero 1 час назад

      Молодец, почувствовал что не тянет на даа фронта и ушел.
      В ЦСКА еще будет тащить ....

      5
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      Рейтинг: +62

      rustrey 1 час назад

      Вообще-то он гражданство России получил, чтобы за сборную играть...
      Но потеря большая для нас.

      1
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      Рейтинг: +62

      rustrey > rustrey 1 час назад

      Как можно в 30 лет не справляться на 2 фронта...?, при том что наша сборная недалеко уходит в чемпионатах))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11159

      DeStar > rustrey 1 час назад

      скорее всего травмы, его они мешают

      0
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      Рейтинг: +9265

      Cleaner > rustrey 4 минуты назад

      Справляться ПЛОХО можно и на ТРИ фронта. Но Марио не из тех, кто хочет играть кое как. Молодец он.

      0
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      Рейтинг: +34

      Shinnik34 1 час назад

      Хреновенько, конечно. Это потеря для сборной, у которой и так не лучшие времена. Но в любом случае я, как думаю и многие, благодарен Марио за игру

      3
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      Рейтинг: +69

      FC_MORDOVIA 1 час назад

      Да уж, обидно...
      Большая потеря для сборной, но есть в этом плюс для ЦСКА

      6
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      Рейтинг: +21308

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      По дорожной карте Акинфеева. Для сборной это потеря.

      3
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