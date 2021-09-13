Фернандес завершил карьеру в сборной России

Защитник ЦСКА Марио Фернандес принял решение завершить выступления за сборную России.

«С каждым разом всe сложнее выступать на два фронта, всe больше времени требуется на восстановление. К сожалению, участились и травмы. Хочется сосредоточиться на играх за клуб, который стал мне родным, и дать возможность молодeжи развиваться в сборной.

Поэтому я решил уйти именно сейчас. Для меня было огромной честью носить футболку сборной, защищать еe цвета, я никогда этого не забуду!

Все матчи в форме сборной были важными для меня! Все футболисты мечтают выступить на мундиале, поэтому четвертьфинал чемпионата мира все же особенный момент.

Та встреча навсегда останется в моей памяти – я испытал неповторимые, особенные эмоции, вся страна в едином порыве поддерживала нас, жила этим чемпионатом!» – сказал Фернандес.