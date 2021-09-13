Карпин: «Решение Фернандеса не стало неожиданным. Он задумывался о завершении карьеры в сборной в начале августа»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить выступления за сборную России.

«Решение Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной не стало для тренерского штаба неожиданным. Во время нашей первой встречи в начале августа Марио сказал о том, что задумывается об этом, так как в последнее время его преследуют травмы и повреждения.

В итоге мы решили, что он приедет на сентябрьский сбор, а уже по его итогам мы обсудим будущее Фернандеса в сборной. И уже ближе к окончанию сбора мы еще раз поговорили, Марио объяснил, что ему уже сложно полноценно отдаваться и клубу, и сборной, и поэтому решил сосредоточиться на матчах ЦСКА.

Хотелось бы поблагодарить его за профессионализм, за отношение к работе, за все то, что он дал национальной команде России. И, конечно, пожелать ему успешной клубной карьеры», – сказал Карпин.

Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.

За сборную он дебютировал осенью 2017-го.

С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.

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