Карпин: «Решение Фернандеса не стало неожиданным. Он задумывался о завершении карьеры в сборной в начале августа»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить выступления за сборную России.
«Решение Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной не стало для тренерского штаба неожиданным. Во время нашей первой встречи в начале августа Марио сказал о том, что задумывается об этом, так как в последнее время его преследуют травмы и повреждения.
В итоге мы решили, что он приедет на сентябрьский сбор, а уже по его итогам мы обсудим будущее Фернандеса в сборной. И уже ближе к окончанию сбора мы еще раз поговорили, Марио объяснил, что ему уже сложно полноценно отдаваться и клубу, и сборной, и поэтому решил сосредоточиться на матчах ЦСКА.
Хотелось бы поблагодарить его за профессионализм, за отношение к работе, за все то, что он дал национальной команде России. И, конечно, пожелать ему успешной клубной карьеры», – сказал Карпин.
- Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.
- За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
- С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.
«Никогда не пожалею, что выбрал Россию, а не Бразилию». Фернандес написал открытое письмо