Карпин: «Решение Фернандеса не стало неожиданным. Он задумывался о завершении карьеры в сборной в начале августа»

Да не переживай Карпуша...Бразильцев этих --вагон и маленькая тележка. Найдется другой. И другие найдутся---хоть половину сборной набери из бразильцев...Точно будут играть лучше всяких Дзюбиньо )))
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить выступления за сборную России.
«Решение Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной не стало для тренерского штаба неожиданным. Во время нашей первой встречи в начале августа Марио сказал о том, что задумывается об этом, так как в последнее время его преследуют травмы и повреждения.
В итоге мы решили, что он приедет на сентябрьский сбор, а уже по его итогам мы обсудим будущее Фернандеса в сборной. И уже ближе к окончанию сбора мы еще раз поговорили, Марио объяснил, что ему уже сложно полноценно отдаваться и клубу, и сборной, и поэтому решил сосредоточиться на матчах ЦСКА.
Хотелось бы поблагодарить его за профессионализм, за отношение к работе, за все то, что он дал национальной команде России. И, конечно, пожелать ему успешной клубной карьеры», – сказал Карпин.
- Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.
- За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
- С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.
«Никогда не пожалею, что выбрал Россию, а не Бразилию». Фернандес написал открытое письмо