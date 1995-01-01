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    Карпин: «Решение Фернандеса не стало неожиданным. Он задумывался о завершении карьеры в сборной в начале августа»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить выступления за сборную России.

    «Решение Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной не стало для тренерского штаба неожиданным. Во время нашей первой встречи в начале августа Марио сказал о том, что задумывается об этом, так как в последнее время его преследуют травмы и повреждения.

    В итоге мы решили, что он приедет на сентябрьский сбор, а уже по его итогам мы обсудим будущее Фернандеса в сборной. И уже ближе к окончанию сбора мы еще раз поговорили, Марио объяснил, что ему уже сложно полноценно отдаваться и клубу, и сборной, и поэтому решил сосредоточиться на матчах ЦСКА.

    Хотелось бы поблагодарить его за профессионализм, за отношение к работе, за все то, что он дал национальной команде России. И, конечно, пожелать ему успешной клубной карьеры», – сказал Карпин.

    • Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.
    • За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
    • С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: -1139

      Вот оно чё Михалыч 15 минут назад

      Да не переживай Карпуша...Бразильцев этих --вагон и маленькая тележка. Найдется другой. И другие найдутся---хоть половину сборной набери из бразильцев...Точно будут играть лучше всяких Дзюбиньо )))

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      Рейтинг: +14282

      Garrincha58 25 минут назад

      найдутся приемники пусть не сразу но найдутся

      0
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      Рейтинг: +21308

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Валера, верим, что найдёшь замену.

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      Рейтинг: +1188

      Олег1204 > DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      Караваев

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      Рейтинг: +21308

      DOCTOR PENALTY > Олег1204 33 минуты назад

      Согласен с тобой. Караваев справа, Самошников слева - перспективно. Ещё бы кого-нибудь вместо тяжёлого Джикии найти в центр.

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