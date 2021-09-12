РПЛ. «Сочи» благодаря голу Нобоа победил «Уфу» и поднялся на второе место

«Сочи» обыграл «Уфу» (3:1) в домашнем матче 7-го тура чемпионата России.

Голы в составе победителей забили Матео Кассьера, Кристиан Нобоа и Жоаозиньо. У гостей единственный мяч на счету Гамида Агаларова.

«Сочи» набрал 15 очков и поднялся на второе место в РПЛ. «Уфа» занимает 13-ю строчку (5 очков).

Россия. РПЛ. 7-й тур

Сочи – Уфа – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Кассьера, 11; 2:0 – Нобоа, 35; 2:1 – Агаларов, 50; 3:1 – Жоаозиньо, 90+4.

Удаления: нет – Журавлев, 83.

Сочи: Джанаев, Заика (Терехов, 78), Маргасов, Прохин, Барач (Юрганов, 63), Родриго, Юсупов (Жоаозиньо, 90), Цаллагов, Попов (Бурмистров, 63), Нобоа (Ангбан, 90), Кассьерра.

Уфа: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Иванов (Фищенко, 70), Кротов, Камилов (Алиев, 65), Бауэр (Ахатов, 80), Агаларов, Мрзляк (Голубев, 80), Милетич (Касинтура, 65).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ