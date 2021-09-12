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  • РПЛ. «Сочи» благодаря голу Нобоа победил «Уфу» и поднялся на второе место

РПЛ. «Сочи» благодаря голу Нобоа победил «Уфу» и поднялся на второе место

12 сентября 2021, 18:22
9

«Сочи» обыграл «Уфу» (3:1) в домашнем матче 7-го тура чемпионата России.

Голы в составе победителей забили Матео Кассьера, Кристиан Нобоа и Жоаозиньо. У гостей единственный мяч на счету Гамида Агаларова.

«Сочи» набрал 15 очков и поднялся на второе место в РПЛ. «Уфа» занимает 13-ю строчку (5 очков).

Россия. РПЛ. 7-й тур

Сочи – Уфа – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Кассьера, 11; 2:0 – Нобоа, 35; 2:1 – Агаларов, 50; 3:1 – Жоаозиньо, 90+4.

Удаления: нет – Журавлев, 83.

Сочи: Джанаев, Заика (Терехов, 78), Маргасов, Прохин, Барач (Юрганов, 63), Родриго, Юсупов (Жоаозиньо, 90), Цаллагов, Попов (Бурмистров, 63), Нобоа (Ангбан, 90), Кассьерра.

Уфа: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Иванов (Фищенко, 70), Кротов, Камилов (Алиев, 65), Бауэр (Ахатов, 80), Агаларов, Мрзляк (Голубев, 80), Милетич (Касинтура, 65).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Уфа Жоаозиньо
Комментарии (9)
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portero
1631460238
Жоазиньо красиво положил! молодцы обманули воротчика ложной стенкой...
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knikos
1631460538
Обычный сценарий Сочи : забить , расслабиться , получить проблемы , а напоследок добить . Федотов , конечно , хорош ! Нобоа - лучший игрок Сочи в котором уже матче ?
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Боцман59rus
1631460599
- в этом сезоне новички РпЛ смотрятся вполне себе, так что Гасисову пора в пердив, собственно они уже и были там, если бы не позорный слив Спартака на своем поле (0-3)
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житель СПб
1631463446
Сочи уверенно идет вперед Поздравляю!
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paracetamol
1631478890
Сочи играет как Зенит: забьет пару голяшников и отправляется отдыхать. Потом пропустит и давай, неимоверными усилиями положение спасать. И спасает на последних минутах. Посмотрите матч Зенит-Ахмат. Все в точности так.
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