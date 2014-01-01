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    РПЛ. «Сочи» благодаря голу Нобоа победил «Уфу» и поднялся на второе место

    «Сочи» обыграл «Уфу» (3:1) в домашнем матче 7-го тура чемпионата России.

    Голы в составе победителей забили Матео Кассьера, Кристиан Нобоа и Жоаозиньо. У гостей единственный мяч на счету Гамида Агаларова.

    «Сочи» набрал 15 очков и поднялся на второе место в РПЛ. «Уфа» занимает 13-ю строчку (5 очков).

    Россия. РПЛ. 7-й тур

    Сочи – Уфа – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кассьера, 11; 2:0 – Нобоа, 35; 2:1 – Агаларов, 50; 3:1 – Жоаозиньо, 90+4.

    Удаления: нет – Журавлев, 83.

    Сочи: Джанаев, Заика (Терехов, 78), Маргасов, Прохин, Барач (Юрганов, 63), Родриго, Юсупов (Жоаозиньо, 90), Цаллагов, Попов (Бурмистров, 63), Нобоа (Ангбан, 90), Кассьерра.

    Уфа: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Иванов (Фищенко, 70), Кротов, Камилов (Алиев, 65), Бауэр (Ахатов, 80), Агаларов, Мрзляк (Голубев, 80), Милетич (Касинтура, 65).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24985

      Боцман59rus 11 минут назад

      - в этом сезоне новички РпЛ смотрятся вполне себе, так что Гасисову пора в пердив, собственно они уже и были там, если бы не позорный слив Спартака на своем поле (0-3)

      0
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      Рейтинг: +9472

      knikos 12 минут назад

      Обычный сценарий Сочи : забить , расслабиться , получить проблемы , а напоследок добить . Федотов , конечно , хорош ! Нобоа - лучший игрок Сочи в котором уже матче ?

      1
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      Рейтинг: +51599

      portero 17 минут назад

      Жоазиньо красиво положил!
      молодцы обманули воротчика ложной стенкой...

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