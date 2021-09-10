Промес – о вылете из ЛЧ от «Бенфики»: «Это было больно. Не нужно бояться громких имен»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес назвал причины поражения «Спартака» от «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов.

– Это было больно. Я вернулся в том числе для матчей в Лиге чемпионов. Но хочу вот что сказать: футбол — командная игра. Весной были футболисты, которые решали исход матчей в нашу пользу. Жаль, что на этот раз никому не удалось проявить себя в столь важный момент.

Теперь впереди Лига Европы, где нам достались интересные соперники. Надеюсь, все сложится для нас намного лучше. Не нужно бояться громких имен. Говорю об этом молодым ребятам.

Совсем недавно «Спартак» дома играл в Лиге чемпионов вничью с «Ливерпулем», громил «Севилью» — 5:1. Моя задача — помочь создать атмосферу, при которой такие результаты не будут казаться чем-то космическим.

Но для начала нам нужно вернуть победный настрой в чемпионате России. Очевидно, что наше нынешнее место недопустимо низкое.

Я прекрасно слышу, что люди вокруг говорят: «Где же тот, былой Промес? Где его знаменитый футбол?» Всегда стараюсь сохранять позитив, но важно понимать, что команда — это единый организм. Если не ладится у всех, одному сложно что-то исправить. И наоборот: когда все ловят кураж, то и тебе проще.

Более того, команда не может жить в отрыве от остального клуба. Но искать оправдания нет смысла. Нужно работать и, черт возьми, начать побеждать!

— «Бенфика» — объективно очень серьезный соперник. Но как объяснить домашние поражения от «Нижнего Новгорода» и «Сочи»?

— Я могу сказать только одно: в этих матчах на поле был ненастоящий «Спартак». Об этом же говорил команде в кругу на поле сразу после финального свистка в игре с «Сочи».

Хочу верить, что эта неприятная полоса позади. У нас классный состав, многие игроки выступают за свои сборные. Матчи с «Химками» и «Легией» — отличный шанс нащупать победный дух.

«Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.

15 сентября клуб стартует в Лиге Европы. Соперник – «Легия».

В апреле 2022 года клубу исполнится 100 лет.

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