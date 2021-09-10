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    Промес: «Я привык бороться за верхние места, а где мы сейчас? Первое место должно быть в крови у «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался о своих целях в столичном клубе.

    — Желание сыграть на Евро было одной из причин твоего возвращения в «Спартак». Что движет тобой теперь?

    — Цель – снова стать чемпионом. Я привык бороться за верхние места. Был первым здесь, был первым с «Аяксом». А где мы сейчас? Это нельзя принять, с этим нельзя примириться.

    Семь лет назад, когда я впервые летел в Москву, мне рассказали, что «Спартак» уже многие годы не мог вернуть себе первое место. Такая информация никак не сочеталась со званием самой титулованной команды России. Тогда я пообещал, что уйду в другой клуб только после того, как это недоразумение будет исправлено. И сдержал слово.

    Теперь могу сказать то же самое. Я никуда не уйду, пока мы не возьмем новый значимый трофей. Моя мотивация — вернуть «Спартак» на первое место. Оно должно быть в крови у клуба.

    • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
    • 15 сентября клуб стартует в Лиге Европы. Соперник – «Легия».
    • В апреле 2022 года клубу исполнится 100 лет.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9979

      NewLife 13 минут назад

      Слова не должны расходиться с делами.

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