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  • Промес: «Я привык бороться за верхние места, а где мы сейчас? Первое место должно быть в крови у «Спартака»

Промес: «Я привык бороться за верхние места, а где мы сейчас? Первое место должно быть в крови у «Спартака»

10 сентября 2021, 13:59
5

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался о своих целях в столичном клубе.

— Желание сыграть на Евро было одной из причин твоего возвращения в «Спартак». Что движет тобой теперь?

— Цель – снова стать чемпионом. Я привык бороться за верхние места. Был первым здесь, был первым с «Аяксом». А где мы сейчас? Это нельзя принять, с этим нельзя примириться.

Семь лет назад, когда я впервые летел в Москву, мне рассказали, что «Спартак» уже многие годы не мог вернуть себе первое место. Такая информация никак не сочеталась со званием самой титулованной команды России. Тогда я пообещал, что уйду в другой клуб только после того, как это недоразумение будет исправлено. И сдержал слово.

Теперь могу сказать то же самое. Я никуда не уйду, пока мы не возьмем новый значимый трофей. Моя мотивация — вернуть «Спартак» на первое место. Оно должно быть в крови у клуба.

  • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
  • 15 сентября клуб стартует в Лиге Европы. Соперник – «Легия».
  • В апреле 2022 года клубу исполнится 100 лет.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (5)
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NewLife
1631272404
Слова не должны расходиться с делами.
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alefreddy
1631273321
Ты уже не тот Промес которого мы знали
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serppion
1631279024
Антоха, ты - настоящий спартаковец. Тебя бы еще Федун со своей бабой услышали...
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Play
1631280884
Так бери нож на следующий матч и бейся
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zigbert
1631302537
Промес боец. Равнодушным на поле он никогда не был.
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