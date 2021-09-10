Промес: «Я привык бороться за верхние места, а где мы сейчас? Первое место должно быть в крови у «Спартака»

Слова не должны расходиться с делами.
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался о своих целях в столичном клубе.
— Желание сыграть на Евро было одной из причин твоего возвращения в «Спартак». Что движет тобой теперь?
— Цель – снова стать чемпионом. Я привык бороться за верхние места. Был первым здесь, был первым с «Аяксом». А где мы сейчас? Это нельзя принять, с этим нельзя примириться.
Семь лет назад, когда я впервые летел в Москву, мне рассказали, что «Спартак» уже многие годы не мог вернуть себе первое место. Такая информация никак не сочеталась со званием самой титулованной команды России. Тогда я пообещал, что уйду в другой клуб только после того, как это недоразумение будет исправлено. И сдержал слово.
Теперь могу сказать то же самое. Я никуда не уйду, пока мы не возьмем новый значимый трофей. Моя мотивация — вернуть «Спартак» на первое место. Оно должно быть в крови у клуба.
- «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
- 15 сентября клуб стартует в Лиге Европы. Соперник – «Легия».
- В апреле 2022 года клубу исполнится 100 лет.