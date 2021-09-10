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    Промес: «Выгляжу лет на 19. Зимой мне исполнится 30, но напомните, сколько сейчас Роналду?»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о своем физическом состоянии.

    — Зимой тебе исполнится 30 лет. С возрастом подход к восстановлению изменился?

    — Мне кажется, я выгляжу лет на 19, разве нет? Есть люди, у которых тело быстро становится дряблым, как у старика, а есть атлеты.

    Я редко получал травмы, это факт. Но этим летом участвовал в чемпионате Европы, после чего у меня была всего неделя отдыха. И это нормально, что мой организм утомился. Видимо, он дал мне понять: «Эй, парень, переведи дух». Потому что я не робот.

    При этом я действительно много пахал, чтобы вернуться как можно скорее. Да, мне будет 30. Но напомните, сколько сейчас Криштиану Роналду? Понятно, что с возрастом нужно работать над собой еще больше, однако моя последняя травма точно не из этой оперы. Такое с каждым могло случиться.

    • Промес провел 2 матча в этом сезоне, результативными действиями не отметился.
    • Он пропустил старт сезона из-за травмы.
    • Контракт голландца со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.

    Промес: «Я привык бороться за верхние места, а где мы сейчас? Первое место должно быть в крови у «Спартака»

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +9856

      житель СПб 2 минуты назад

      Вот жжет Квинси! Но, с другой стороны, если играть хочет и будет...

      0
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      Рейтинг: +14244

      Garrincha58 48 минут назад

      максимка себя с Великим сравнил

      0
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      Рейтинг: +766

      Юрэс 1 час назад

      Это тебе кто сказал!!!?!?!?!?!?!? Мама???

      1
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      Рейтинг: +136

      заткнитемнерот 1 час назад

      может тебе и 19, но на поле ты выглядел последний год на все сорок.

      0
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      Рейтинг: +9222

      Cleaner 1 час назад

      Роналду супер пупер Звезда. А Промес уголовничек, полирующий скамейку. Вот и все сравнение.

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      Рейтинг: +6346

      серега кашин 1 час назад

      не стыдно сравнивать то

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      Рейтинг: +13

      Koseev 2 часа назад

      зря он себя с ним сравнивать решил

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      Рейтинг: -508

      СуперПАВ9 > Koseev 2 часа назад

      Промес уж получше

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