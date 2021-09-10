Промес: «Выгляжу лет на 19. Зимой мне исполнится 30, но напомните, сколько сейчас Роналду?»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о своем физическом состоянии.

— Зимой тебе исполнится 30 лет. С возрастом подход к восстановлению изменился?

— Мне кажется, я выгляжу лет на 19, разве нет? Есть люди, у которых тело быстро становится дряблым, как у старика, а есть атлеты.

Я редко получал травмы, это факт. Но этим летом участвовал в чемпионате Европы, после чего у меня была всего неделя отдыха. И это нормально, что мой организм утомился. Видимо, он дал мне понять: «Эй, парень, переведи дух». Потому что я не робот.

При этом я действительно много пахал, чтобы вернуться как можно скорее. Да, мне будет 30. Но напомните, сколько сейчас Криштиану Роналду? Понятно, что с возрастом нужно работать над собой еще больше, однако моя последняя травма точно не из этой оперы. Такое с каждым могло случиться.

Промес провел 2 матча в этом сезоне, результативными действиями не отметился.

Он пропустил старт сезона из-за травмы.

Контракт голландца со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.

Промес: «Я привык бороться за верхние места, а где мы сейчас? Первое место должно быть в крови у «Спартака»