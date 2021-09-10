Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Промес: «Выгляжу лет на 19. Зимой мне исполнится 30, но напомните, сколько сейчас Роналду?»

Промес: «Выгляжу лет на 19. Зимой мне исполнится 30, но напомните, сколько сейчас Роналду?»

10 сентября 2021, 14:59
9

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о своем физическом состоянии.

— Зимой тебе исполнится 30 лет. С возрастом подход к восстановлению изменился?

— Мне кажется, я выгляжу лет на 19, разве нет? Есть люди, у которых тело быстро становится дряблым, как у старика, а есть атлеты.

Я редко получал травмы, это факт. Но этим летом участвовал в чемпионате Европы, после чего у меня была всего неделя отдыха. И это нормально, что мой организм утомился. Видимо, он дал мне понять: «Эй, парень, переведи дух». Потому что я не робот.

При этом я действительно много пахал, чтобы вернуться как можно скорее. Да, мне будет 30. Но напомните, сколько сейчас Криштиану Роналду? Понятно, что с возрастом нужно работать над собой еще больше, однако моя последняя травма точно не из этой оперы. Такое с каждым могло случиться.

  • Промес провел 2 матча в этом сезоне, результативными действиями не отметился.
  • Он пропустил старт сезона из-за травмы.
  • Контракт голландца со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.

Промес: «Я привык бороться за верхние места, а где мы сейчас? Первое место должно быть в крови у «Спартака»

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Роналду Криштиану Промес Квинси
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
серега кашин
1631279869
не стыдно сравнивать то
Ответить
заткнитемнерот
1631280731
может тебе и 19, но на поле ты выглядел последний год на все сорок.
Ответить
Юрэс
1631280895
Это тебе кто сказал!!!?!?!?!?!?!? Мама???
Ответить
Garrincha58
1631282211
максимка себя с Великим сравнил
Ответить
житель СПб
1631284960
Вот жжет Квинси! Но, с другой стороны, если играть хочет и будет...
Ответить
general.lizyukov
1631300138
Напомни, дырявый: сколько у тебя Золотых Мячей, Кубков Лиги Чемпионов, чемпионских медалей разных стран?
Ответить
Plyash
1631305730
Куда ты лезешь,шоколадный?Не надо шутить со взрослыми дядями.
Ответить
Главные новости
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
2
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
1
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
7
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
Все новости
Все новости
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
2
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
1
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
7
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
8
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
152
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
Вчера, 17:20
5
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
Вчера, 17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
Вчера, 16:59
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+