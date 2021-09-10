Гендиректор «Краснодара»: «Официально заявляю, что Кордобу мы купили за 10,5 миллиона»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг раскрыл детали приобретения нападающего Джона Кордобы и продажи полузащитника Кристоффера Ольссона.

«Откуда представители СМИ получили информацию о том, что наш клуб приобрел Кордобу за такую сумму (20 миллионов евро – примечание «Бомбардира»)? Я официально заявляю, что «Краснодар» купил его за 10,5 миллиона евро, плюс небольшие бонусы в случае удачного выступление клуба в еврокубках. Вот именно эта сумма, и только она соответствует действительности.

Также хочу прокомментировать еще одну сделку: в СМИ прошла информация о том, что мы продали Кристоффера Олссона за 4 миллиона евро, но это также не соответствует действительности. Шведского полузащитника мы продали за 6,3 миллиона евро», – сказал Хашиг.