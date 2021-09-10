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  • Гендиректор «Краснодара»: «Официально заявляю, что Кордобу мы купили за 10,5 миллиона»

Гендиректор «Краснодара»: «Официально заявляю, что Кордобу мы купили за 10,5 миллиона»

10 сентября 2021, 12:49
10

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг раскрыл детали приобретения нападающего Джона Кордобы и продажи полузащитника Кристоффера Ольссона.

«Откуда представители СМИ получили информацию о том, что наш клуб приобрел Кордобу за такую сумму (20 миллионов евро – примечание «Бомбардира»)? Я официально заявляю, что «Краснодар» купил его за 10,5 миллиона евро, плюс небольшие бонусы в случае удачного выступление клуба в еврокубках. Вот именно эта сумма, и только она соответствует действительности.

Также хочу прокомментировать еще одну сделку: в СМИ прошла информация о том, что мы продали Кристоффера Олссона за 4 миллиона евро, но это также не соответствует действительности. Шведского полузащитника мы продали за 6,3 миллиона евро», – сказал Хашиг.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Ольссон Кристоффер
Комментарии (10)
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acor94
1631268893
Ох, многого Володя не знает...
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Krasnodar 123
1631270382
Хоть за 110 млн купили, ваше какое дело? У вас что на покупку Джона Краснодар в долг просил ??? За свои бабки купил Сергей Николаевич !!! В чем проблема ???
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slavа0508
1631274557
Молодцы . купили за 10 так за 10 дело Галицкого ...только на Фэйр плей не попадитесь ....
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житель СПб
1631284760
Ну и здорово, если так.
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Рубинище
1631289121
Вот к Краснодару даже уважения больше будет если дороже прикупят. Там человек свои тратит, а не региональные, которых или где на садики и школы не хватает. супер трансфер цена-качество.
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