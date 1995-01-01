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    Гендиректор «Краснодара»: «Официально заявляю, что Кордобу мы купили за 10,5 миллиона»

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг раскрыл детали приобретения нападающего Джона Кордобы и продажи полузащитника Кристоффера Ольссона.

    «Откуда представители СМИ получили информацию о том, что наш клуб приобрел Кордобу за такую сумму (20 миллионов евро – примечание «Бомбардира»)? Я официально заявляю, что «Краснодар» купил его за 10,5 миллиона евро, плюс небольшие бонусы в случае удачного выступление клуба в еврокубках. Вот именно эта сумма, и только она соответствует действительности.

    Также хочу прокомментировать еще одну сделку: в СМИ прошла информация о том, что мы продали Кристоффера Олссона за 4 миллиона евро, но это также не соответствует действительности. Шведского полузащитника мы продали за 6,3 миллиона евро», – сказал Хашиг.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:49
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2129

      Krasnodar 123 46 минут назад

      Хоть за 110 млн купили, ваше какое дело? У вас что на покупку Джона Краснодар в долг просил ??? За свои бабки купил Сергей Николаевич !!! В чем проблема ???

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      Рейтинг: +605

      Spinorr > Krasnodar 123 27 минут назад

      Проблема в ФФП. УЕФА может расследование начать, если в прессе это муссироваться будет. "Хайли лайкли " и понеслось.

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      Рейтинг: +1791

      Январь 59 > Spinorr 19 минут назад

      ФФП должны распространяться на бюджетные клубы, а если человек содержит клуб за свой счет, то какие могут быть проблемы. ФФП мешают развитию клуба. В таком случае по правилам ФФА, Галицкий не имел права строить свою академию и свой стадион. Платини не раз пытался наложить лапу на финансовые вложения С.Н. Галицкого.

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      Рейтинг: +1216

      vmonomah17 > Krasnodar 123 4 минуты назад

      Здесь неважно, за чьи деньги. Игрока будут судить цена-качество.

      0
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      Рейтинг: +20764

      vladimir-7 > Krasnodar 123 3 минуты назад

      Если бы у условного галицкого не было бы большой суммы денег, а он купил товар на большую сумму, то у ФНС был бы к нему вопрос, откуда деньги? А так, вопроса нет, ФНС видит, что у покупатель есть большое количество денег и они об этом знают, все ОК, покупай.

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      Рейтинг: +605

      Spinorr > Январь 59 3 минуты назад

      ФФП распространяется на все клубы стран- членов УЕФА. Затраты на стадион и академию под действие правил ФФП не подпадают.
      Барселона и Реал - частные клубы.

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      Рейтинг: +1902

      acor94 1 час назад

      Ох, многого Володя не знает...

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